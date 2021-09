TOP 10 podcastów w Polsce według Spotify w 2021 roku

Które polskie audycje są słuchane najchętniej?

TOP podcasty 2021 w Polsce



W Polsce popularność podcastów wzrosła o 94% w porównaniu z rokiem 2020, a w efekcie kilka polskich audycji znalazło się w TOP 100 podcastów na świecie. W kategorii programów komediowych najpopularniejsze jest show Joanny Okuniewskiej "Ja i moje przyjaciółki idiotki", a w kategorii wiadomości - "Podsiadło Kotarski Podcast", który znalazł się pośród najpopularniejszej setki na świecie. Polacy zdecydowanie kochają W Polsce popularność podcastów wzrosła o 94% w porównaniu z rokiem 2020, a w efekcie kilka polskich audycji znalazło się w TOP 100 podcastów na świecie. W kategorii programów komediowych najpopularniejsze jest show Joanny Okuniewskiej "Ja i moje przyjaciółki idiotki", a w kategorii wiadomości - "Podsiadło Kotarski Podcast", który znalazł się pośród najpopularniejszej setki na świecie. Polacy zdecydowanie kochają podcasty kryminalne, gdyż aż dwa z nich znalazły się w globalnym TOP 100: "Piąte: Nie zabijaj" i "Zagadki Kryminalne".

Liczba podcastów na platformie Spotify w ciągu zeszłego roku wzrosła o prawie 1,5 miliona. 30 września z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów, popularny serwis poinformował o uruchomieniu nowej funkcji ankiet i Q&A dla twórców. Wskazano też najchętniej słuchane audycje.Q&A oraz ankiety na Spotify to nowe interaktywne funkcje, które ułatwią odbiorcom kontakt z osobami, których głos na co dzień słyszą w swoich ulubionych podcastach, a twórcom - dotarcie do swoich fanów przez Spotify. Słuchacze będą mogli wejść w interakcję z ulubionymi podcasterami dzięki możliwości odpowiadania na krótkie pytania dotyczące audycji, których słuchają.