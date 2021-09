Nowa oferta Play dla firm. 50 zł za dwie karty SIM i internet stacjonarny

Ciekawy pakiet usług od Play.

Play przedstawił dziś nową ofertę dla klientów biznesowych. Firmy, które zdecydują się przenieść numery do Play w ramach promocji otrzymują dwie karty do telefonu, dzięki którym mogą korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów oraz 7 GB internetu w smartfonie, a także internet stacjonarny o prędkości 150 Mb/s. To wszystko w cenieOperator podkreśla, że w miejscach, gdzie internet stacjonarny nie jest dostępny, dostępna jest alternatywa w postaci internetu bezprzewodowego. Osoby, które przeniosą co najmniej jeden numer do Play otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz pakiet 15 GB w smartfonie a także nielimitowany bezprzewodowy internet z pakietem 100 GB z pełną prędkością.