Kopalnia kryptowalut z USA kupiła sobie właśnie elektrownię węglową

Dla dobra swojego i ludzkości.

Dzieliliśmy się już kiedyś z czytelnikami naszego serwisu informacją o tym, że największe kopalnie kryptowalut stać na to, aby regularnie czarterować samoloty, dostarczające do nich ogromne liczby kart graficznych. Sytuacja sprzed kilku dni jest jednak precedensowa i robi chyba jeszcze większe wrażenie od wszystkich wcześniejszych działań rodem ze świata pieniędzy wirtualnych. Okazało się, że...Firma Stronghold Digital Mining z Kennerdell w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych kupiła niedawno znajdującą się w trudnej sytuacji finansowej elektrownię węglową Scrubgrass w Venango County. Elektrownia wytwarza obecnie wystarczającą ilość energii dla zasilenia 1800 koparek Bitcoin . Inwestycja we wzrost produkcji energii przełoży się na możliwość dostarczenia energii do ponad 20 000 koparek do 2022 roku.Zakład będzie spalał węgiel odpadowy z Pensylwanii, aby zasilać sprzęt górniczy znajdujący się w kontenerach transportowych obok zakładu. Węgiel odpadowy jest pozostałością po operacjach wydobycia węgla; może być szczególnie szkodliwy dla środowiska za sprawą wypłukiwania metali, takich jak aluminium, żelazo i mangan, do gleby i otaczających źródeł wody.

Dla dobra portfeli i... środowiska?!

Farma Ethereum. Do kopania wykorzystano laptopy. Nie wykorzystuje się ich już do kopania Bitcoinów.| Źródło: VideocardzStronghold Digital Mining planuje spalić węgiel odpadowy, a następnie dostarczyć wcześniej skażoną zrekultywowaną ziemię z powrotem do zasobów stanu, za pośrednictwem Departamentu Ochrony Środowiska Pensylwanii (DEP). Aktualne statystyki DEP mówią, że do tej pory Stronghold pomogło odzyskać ponad 1000 akrów ziemi w Pensylwanii. Pomimo możliwości spalania odpadów i minimalizacji zagrożenia skażeniem, węgiel odpadowy nadal wytwarza znaczne ilości dwutlenku węgla. Na tego typu emisje zwracają uwagę grupy zatroskane ochroną środowiska, monitorujące ślad energetyczny i zanieczyszczenia generowane przez wydobycie Bitcoina.W przeciwieństwie do Ethereum , do kopania którego wykorzystuje się procesory graficzne (GPU), wydobywanie Bitcoinów opiera się na wielką skalę w zasadzie jedynie na specjalistycznych koparkach ASIC.Pojedyncza transakcja Bitcoin, z uwzględnieniem zasobów potrzebnych do wydobycia monety i zweryfikowania transakcji, może sięgać nawet 1700 kilowatogodzin (kWh).Źródło: Mashable