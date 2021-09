UOKiK bierze się za influencerów. O co chodzi?

Urząd sprawdzi treści sponsorowane.





UOKiK bierze na cel influencerów





fot. Carl Maghalaes - Unsplash

UOKiK postanowił zadać proste pytanie: czy treści sponsorowane na blogach, Instagramie i Facebooku są właściwie oznaczone? Czy mogą one wprowadzać potencjalnych konsumentów w błąd? To właśnie tą sytuacją zajmie się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Inicjatywa wyszła ze strony prezesa UOKiK, Tomasza Chróstnego. W jaki sposób chce on sprawdzić, czy influencerzy nie oszukują użytkowników w sieci?Postępowanie wyjaśniające podjęte przez Chróstnego ma zająć się badaniem rynku, a także opracowaniem specjalnych wytycznych dla osób, które zarabiają na promowaniu produktów w sieci - przy współpracy z wybranymi markami. UOKiK zauważył więc silnie rosnący trend usług reklamowych oferowanych przez tak zwanych “influencerów”. To osoby, które zazwyczaj mogą pochwalić się dużą ilością śledzących użytkowników w mediach społecznościowych.Rozeznanie przeprowadzone przez UOKiK miało pokazać, iż wiele treści reklamowych na profilach influencerów nie jest odpowiednio oznaczonych. To nie wszystko. Chróstny uważa również, że konkretne hasztagi (typu #ad) mogą nie być wystarczająco zrozumiałe dla polskiego internauty, który wchodzi w interakcję z influencerem.Odpłatna promocja produktów, usług i innych dóbr bez wyraźnego oznaczenia, że chodzi o treści sponsorowane narusza zakaz kryptoreklamy. Sytuacja tego typu może być podpięta pod nieuczciwą praktykę reklamową. Sytuacja nie dotyczy już tylko tradycyjnych mediów, ale również wielu kanałów, z których influencerzy korzystają w sieci.Chróstek twierdzi, że podczas postępowania wyjaśniającego UOKiK zbada dokładnie relacje gwiazd internetu z agencjami reklamowymi oraz samymi reklamodawcami. UOKiK będzie również sprawdzał, czy treści sponsorowane są odpowiednio oznaczone i widoczne - a nie ukryte pod hashtagami czy skrótami.Badanie ma objąć wiele podmiotów z branży reklamowej. Okazuje się, że informacje wprowadzające w błąd mogą zakończyć się karą w wysokości do… 50 milionów euro.Spodziewamy się więc, że wielu influencerów również zacznie dokładniej patrzeć na swoje współprace.Źródło: UOKiK / fot. Mateus Campos Felipe - Unsplash