Microsoft, Ubisoft, KFC i inne. Oto najbardziej znienawidzone marki na świecie

Oto rezultaty interesującego badania.

Która firma jest najbardziej nienawidzona na świecie? Teraz możesz poznać na to pytanie odpowiedź. Serwis RAVE Reviews wykorzystał bowiem narzędzie badawcze SentiStrenght, by przeanalizować ponad milion związanych z przeróżnymi markami postów opublikowanych na Twitterze i sprawdzić, na temat których użytkownicy najczęściej wypowiadają się pozytywnie i negatywnie. Rezultaty jego wysiłków są dość zaskakujące.Serwis RAVE Reviews podzielił wyniki swoich badań na kilka kategorii. Ujawnił on między innymi, która z marek z dowolnej branży jest najbardziej nienawidzona w niemal każdym kraju świata, a także, która z marek w branży technologicznej, która z marek w branży gier i która z marek wśród restauracji fast-food.W ujęciu ogólnym tytuł najbardziej znienawidzonej firmy na świecie zgarnęło Sony. Użytkownicy Twittera wypowiadają się na temat tej firmy przede wszystkim negatywnie w aż 10 państwach, takich jak Stany Zjednoczone, Austria, Węgry czy Grecja. O dziwo w Polsce najbardziej nienawidzonym przedsiębiorstwem jest… Tesla.

Najbardziej nienawidzone firmy na świecie bez podziału na branże. | Źródło: RAVE Reviews

Ten deweloper i wydawca gier się po prostu doigrał

Najbardziej nienawidzone przedsiębiorstwa z branży gier. | Źródło: RAVE Reviews

Smażony kurczak to nie wszystko

Najbardziej nienawidzone restauracje typu fast-food. | Źródło: RAVE Reviews

Czyżby błędy w Windowsie dawały się we znaki?

Najbardziej nienawidzeni giganci technologiczni. | Źródło: RAVE Reviews

W branży gier najmniejszą sympatią wśród użytkowników Twittera cieszy się na świecie i w Polsce Ubisoft. Ciekawe, czy to ze względu na przeciętne porty na PC, zabezpieczenia DRM, czy też skandale jakie wybuchły w firmie w ostatnich latach. Mimo wszystko obstawiałabym jednak, że bardziej oberwie się Electronic Arts, a tymczasem nazwy tego wydawcy trudno doszukać się wśród rezultatów badań.Jeśli chodzi o fast-foody, w największej liczbie krajów, bo aż 14, najbardziej nienawidzone jest KFC. Czyżby kurczak pułkownika Sandersa przejadł się aż tylu osobom? Niestety, w tej kategorii nie przedstawiono danych z naszego kraju. Wygląda więc na to, że w Polsce temat fast-foodów nie jest poruszany na Twitterze tak często, jak w innych państwach.Jak sprawy mają się w przypadku technologicznych gigantów? Rezultaty analizy danych z Twittera w tej kategorii Cię zdziwią. To dlatego, iż najbardziej nienawidzonym technologicznym gigantem – w 22 krajach – okazał się Microsoft. Tak – nie Apple, a Microsoft. Inne firmy – Facebook i Google, są za nim daleko w tyle. Facebook jest jednak technologicznym gigantem najbardziej nienawidzonym przez Polaków.Jak mówiłam, wyniki badań są interesujące. To powiedziawszy, zapewne nie przedstawiają one pełnego obrazu sytuacji. W końcu w sieci nie brakuje platform innych niż Twitter, na których internauci mogą dzielić się swoimi przemyśleniami na temat przeróżnych marek. W takiej Polsce zdecydowanie popularniejszy jest na przykład Facebook.Jakie marki Ty postrzegasz raczej negatywnie i nie masz na ich temat zbyt wiele dobrego do powiedzenia? Czy są to marki wymienione w badaniu?Źródło: RAVE Reviews , fot. tyt. RAVE Reviews