Najczęściej wyszukiwane hasło w przeglądarce Bing to… Google

Użytkownicy świadomie wybierają Google?

Według raportu Netmarketshare z maja tego roku, na urządzeniach mobilnych wyszukiwarka Google ma prawie światowego 85 % rynku, a na komputerach - niecałe 71 %. Bing Microsoftu ma kolejno: 1,09% na smartfonach i 12,90% na desktopach.



We wtorek na sali sądowej prawnicy Google przedstawili swój punkt widzenia, a także rzekome dowody na to, że użytkownicy wybierają rozwiązania Google, bo po prostu lubią z nich korzystać i robią to świadomie.„Przedłożyliśmy dowody wskazujące, że najczęściej wyszukiwanym hasłem w Bing jest Google” – powiedział przed Sądem UE w Luksemburgu prawnik Google, Alfonso Lamadrid. Ma to świadczyć o tym, że ludzie nawet mając łatwiejszy dostęp do konkurencyjnych wyszukiwarek, wolą poświęcić dodatkowy czas i wysiłek, aby ostatecznie skorzystać z bardziej zaufanego i znajomego rozwiązania, jakim jest wyszukiwarka Google. Lamadrid zaznaczył też, że „ludzie korzystają z Google, ponieważ chcą, a nie dlatego, że są do tego zmuszeni”.Tymczasem, najbardziej prawdopodobny i najbardziej trywialny powód, dla którego użytkownicy najchętniej korzystają z wyszukiwarki Google to po prostu największa ilość zaindeksowanych stron, a co za tym największa skuteczność wyszukiwania. Jest to przewaga, którą wyszukiwarkowy gigant wypracował sobie jeszcze lata temu, kiedy większości z obecnychnie było nawet w planach.