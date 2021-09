Doradzał Korei Północnej w sprawie kryptowalut. USA wsadzi go za kratki

W proceder mogła być zamieszana większa liczba osób.



Mieszkający w Singapurze obywatel USA przyznał się do doradzania rządowi Korei Północnej w kwestiach związanych z kryptowalutami. Virgil Griffith, członek Fundacji Ethereum, przyznał się już do "spiskowania" naruszającego International Emergency Economic Powers Act. Grozi mu od 63 do 78 miesięcy odsiadki. Oskarżony uniknął 20-letniej odsiadki, gdyż poszedł na ugodę z wymiarem sprawiedliwości jeszcze przed rozprawą sądową.



Więzienie za doradzanie w kwestii kryptowalut

Departament Sprawiedliwości USA podaje, że w 2018 roku Griffith obmyślił plany świadczenia usług dla osób w Korei Północnej w zakresie rozwoju i finansowania infrastruktury związanej z kryptowalutami. Departament Sprawiedliwości uważa, że oskarżony wiedział, że może to pomóc krajowi uniknąć sankcji USA. Mężczyzna został aresztowany na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles w listopadzie 2019 roku.



Griffith pojechał do Korei Północnej w 2019 roku, aby wziąć udział w konferencji poświęconej kryptowalutom i blockchainowi, mimo że Departament Stanu USA odmówił mu pozwolenia na podróż. Dlaczego? Uznano, że łamałoby to prawo dotyczące zakazu "eksportu jakichkolwiek towarów, usług lub technologii" do Korei Północnej.



Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Griffith "przekazał instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób KRLD może wykorzystywać technologię blockchain i kryptowalut do prania pieniędzy i unikania sankcji" oraz "w jaki sposób technologia blockchain, taka jak inteligentne kontrakty, może być wykorzystana z korzyścią dla KRLD, w tym przy negocjowaniu ze Stanami Zjednoczonymi kwestii związanych z bronią jądrową." Griffith miał ogłosić przy tym plany zrzeczenia się obywatelstwa amerykańskiego i "zakupu" obywatelstwa innego kraju.



Twierdzi się, że Griffith próbował zwerbować innych obywateli USA, którzy podróżowaliby do Korei Północnej i świadczyli podobne usługi kryptograficzne. Do tej pory jednak nikogo nie złapano.



Źródło: TechSpot