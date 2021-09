Zakupy w Biedronce bez wychodzenia z domu, teraz w 15 minut. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu

Rusza nowy Express BIEK.

Biedronka Express BIEK

Niektórzy z Was mieli zapewne deja vu w momencie czytania nagłówka. Biedronka umożliwia już przecież zakupy online od zeszłego roku za sprawą współpracy z firmą Glovo. To prawda, ale teraz uruchomiono zupełnie nową usługę Biedronka Express BIEK, która do minimum skrócić ma czas dostawy towarów. Te będą dostarczane z 15 mikrocentrów dystrybucyjnych, rozsianych na terenie całej Polski.Zakupy online za pośrednictwem Biedronka Express BIEK realizowane będą wspólnie przez Biedronkę i aplikację Glovo . Usługa wystartuje już 15 października w sześciu największych miastach Polski - Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Z jakiegoś powodu do "największych miast Polski" nie zaliczono Konurbacji Śląskiej, zamieszkiwanej przez ok. 2,5 miliona osób. Biedronka zapowiada najlepsze ceny i ultraszybką dostawę w ciągu 15 minut. 15 minut to zapewne czas minimalny, który może ulec wydłużeniu.W ofercie znajdzie się ok. 1200 produktów - zarówno własnych, jak i marek zewnętrznych. Zamawiać można nawet warzywa i owoce, wędliny, pieczywo, przekąski i lody. Usługa dostawy Biedronka Express BIEK będzie dostępna przez siedem dniu w tygodniu. Za zamówienie można zapłacić karta podłączoną do aplikacji.