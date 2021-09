Nielegalna kopalnia kryptowalut w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pięknie.

Kopalnia kryptowalut w policyjnej szkole w Legionowie

Kopanie kryptowalut jest legalne w większości krajów na świecie. Nielegalne może stać się dopiero wtedy, gdy pozyskiwanie walut wirtualnych odbywa się z naruszeniem prawa, na przykład w miejscu pracy lub przy jednoczesnej kradzieży energii. Kryptowaluty kopano już nielegalnie m.in. w elektrowni atomowej na Ukrainie oraz Komendzie Głównej Policji . Niestety, polska Policja po raz kolejny znalazła się na cenzurowanym.W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie koło Warszawy odkryto nielegalną kopalnię kryptowalut. RMF FM donosi, że Biuro Spraw Wewnętrznych Policji poinformowało już w tej sprawię prokuraturę, która przyjrzy się sprawie. Skala zjawiska nie jest określona.Podobno kopalnię kryptowalut założyli sobie cywilni pracownicy szkoły policyjnej, a do kopania pieniędzy wykorzystywali nie tylko służbowe komputery, ale też - co dość naturalne - policyjne urządzenia sieciowe oraz internet. Prokuratura wszczęła śledztwo m.in. w sprawie przywłaszczenia sprzętu do "nielegalnego procederu" oraz kradzieży prądu.Śledczy zajmą się także kierownictwem policyjnej szkoły. Przyjrzą się kwestii niedopełnienia obowiązków przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykorzystanie sprzętu w placówce.Nie wiadomo jak długo trwał proceder, ile osób uczyniło sobie z niego zarobek oraz jakie straty poniosła z tego tytułu Policja.Źródło: RMF FM