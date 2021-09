Ten chomik zarobił na kryptowalutach 20 proc. w 3 miesiące

Mr Goxx zawstydza poważnych inwestorów.



Sceptycy twierdzą, że na kryptowalutach można wyłącznie stracić. Osoby o nieco bardziej entuzjastycznym podejściu dorobiły się już na nich niemałych fortun. Podobnie jak w przypadku gry na giełdzie, podczas gdy jedni zyskują, inni bezsilnie obserwują, jak kupione przez nich wirtualne pieniądze tracą na wartości. O tym jak wielka losowość towarzyszy czasem inwestycjom w tego rodzaju zasoby niechaj świadczy fakt, że chomik imieniem Mr Goxx swoją skutecznością na rynku kryptowalut (tak, tak) zawstydza wielu poważnych inwestorów.



Pan Goxx to chomik obracający kryptowalutami

Witamy w 2021 roku, kiedy nawet najbardziej absurdalny nagłówek może okazać się prawdziwy. Tak jest i w tym przypadku. Mr Goxx to chomik, który zarabia prawdziwe pieniądze - na dotychczasowych inwestycjach jest mniej więcej 20% "na plusie", bijąc tym samym wyniki wielu inwestorów indywidualnych i funduszy. Na pewno zastanawiasz się jakim sposobem?



Biuro handlowe futrzastego inwestora znajduje się, a jakże, w specjalnie przygotowanej klatce. Każdego dnia, kiedy wchodzi do swojego "biura", na Twitchu rozpoczyna się transmisja na żywo, a konto na Twitterze wysyła komunikat do wszystkich obserwujących: Pan Goxx rozpoczął sesję handlową.



Biegając w swoim "kole intencji", wybiera kryptowalutę, którą chciałby w danym momencie handlować - koło obraca się, wywołując kolejne waluty wirtualne. W pobliżu kółka znajdują się dwa tunele: jeden do kupowania, drugi do sprzedaży. Za każdym razem, gdy Pan Goxx przebiegnie przez tunel, elektronika podłączona do jego biura kończy wymianę zgodnie z życzeniem pana Goxxa. Takie to proste.



Schemat działania zrozumiecie lepiej zerkając na poniższy zrzut ekranu z jednej z transmisji.



Sceptycy twierdzą, że na kryptowalutach można wyłącznie stracić. Osoby o nieco bardziej entuzjastycznym podejściu dorobiły się już na nich niemałych fortun. Podobnie jak w przypadku gry na giełdzie, podczas gdy jedni zyskują, inni bezsilnie obserwują, jak kupione przez nich wirtualne pieniądze tracą na wartości. O tym jak wielka losowość towarzyszy czasem inwestycjom w tego rodzaju zasoby niechaj świadczy fakt, że chomik imieniemswoją skutecznością na rynku kryptowalut (tak, tak) zawstydza wielu poważnych inwestorów.Witamy w 2021 roku, kiedy nawet najbardziej absurdalny nagłówek może okazać się prawdziwy. Tak jest i w tym przypadku. Mr Goxx to chomik, który zarabia prawdziwe pieniądze - na dotychczasowych inwestycjach jest mniej więcej 20% "na plusie", bijąc tym samym wyniki wielu inwestorów indywidualnych i funduszy. Na pewno zastanawiasz się jakim sposobem?Biuro handlowe futrzastego inwestora znajduje się, a jakże, w specjalnie przygotowanej klatce. Każdego dnia, kiedy wchodzi do swojego "biura", na Twitchu rozpoczyna się transmisja na żywo, a konto na Twitterze wysyła komunikat do wszystkich obserwujących: Pan Goxx rozpoczął sesję handlową.Biegając w swoim "kole intencji", wybiera kryptowalutę, którą chciałby w danym momencie handlować - koło obraca się, wywołując kolejne waluty wirtualne. W pobliżu kółka znajdują się dwa tunele: jeden do kupowania, drugi do sprzedaży. Za każdym razem, gdy Pan Goxx przebiegnie przez tunel, elektronika podłączona do jego biura kończy wymianę zgodnie z życzeniem pana Goxxa. Takie to proste.Schemat działania zrozumiecie lepiej zerkając na poniższy zrzut ekranu z jednej z transmisji.