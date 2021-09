Facebook uważa, że Instagram nie ma negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne nastolatków

Instagram to miejsce przyjazne nastolatkom?

Po prostu nie jest prawdą, że badania wykazują, że Instagram jest "toksyczny" dla nastolatków. Badania wykazały, że wiele nastolatków, z którymi rozmawialiśmy, czuje, że korzystanie z Instagrama pomaga im, gdy zmagają się z typowymi dla nastolatków trudnymi problemami. W rzeczywistości, w 11 z 12 obszarów na wykresie, do którego odwołuje się Journal - w tym poważnych obszarów, takich jak samotność, niepokój, smutek i problemy z jedzeniem - więcej nastoletnich dziewcząt, które powiedziały, że zmagają się z tym problemem, powiedziało również, że Instagram sprawił, że te trudne czasy stały się lepsze, a nie gorsze.





Źródło: Facebook

Kilkanaście dni temu mieliśmy do czynienia z opublikowaniem głośnego tekstu na łamach portalu The Wall Street Journal. Dziennikarze przedstawili i opisali tam dane Facebooka dowodzące, iż Instagram jest toksycznym miejscem i może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne nastolatków. Społecznościowy gigant dopiero teraz odniósł się do zarzutów.Powyżej wspomniany artykuł koncentruje się na informacjach udostępnianych przez Facebooka, więc redaktorzy wysnuli jednoznaczny wniosek – koncern doskonale zdaje sobie sprawę ze szkodliwości własnych usług. Prawdopodobnie z tego powodu jego przedstawiciele nabrali wody w usta i przemilczeli temat. Po niespełna dwóch tygodniach w końcu się do niego odnieśli, lecz w niezbyt spodziewany sposób.Pratiti Raychoudhury, szefowa badań w Facebook, we wpisie zatytułowanym „Co tak naprawdę na temat samopoczucia nastolatków i Instagrama mówią nasze badania?” odniósł się do poszczególnych kwestii opisanych przez dziennikarzy The Wall Street Journal. Odpowiedź na główny zarzut brzmi następująco:Problem jest jednak taki, że, w których udział brało 40 osób. Nie trzeba chyba dodawać, iż tak mała próba w odniesieniu do serwisu z miliardami użytkowników brzmi dosyć komicznie. Spółka pominęła przy okazji aspekt uzależnienia od Instagrama.Według słów Raychoudhury,. Mowa tu o postrzeganiu własnego ciała, co oczywiście również jest ogromnym problemem. Co Facebook planuje z tym faktem uczynić?Cóż – zapowiedziano próby wdrażania różnorakich funkcji mających na celu edukowanie twórców oraz użytkowników. Wprowadzono ponadto zmiany w regulaminie serwisu. Podobno podjęto także współpracę z kolejnymi ekspertami, którzy mają uczynić Instagram „lepszym miejscem”.Źródło: Facebook, The Wall Street Journal (via The Verge