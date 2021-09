Gdańska mapa smrodu strollowana. Zagościł na niej trollface

Internauci w akcji.

Gdańska mapa smrodu strollowana

Gdańska mapa smrodu to witryna internetowa, na której zgłaszać można w postaci punktów rejony miasta i jego okolic, w których czuć nieprzyjemne zapachy. Uruchomiona około 8 lat temu z inicjatywy gdańszczan mapa, miała przede wszystkim służyć do oznaczania regionów, gdzie w nozdrzach dało się wyczuć fetor ze składowiska na Szadółkach. Jak to bywa w przypadku podobnych projektów, nie był on należycie zabezpieczony przed osobami, mogącymi go w jakiś sposób zepsuć.Trollface to internetowy mem będący jedną z postaci z Rage Comics. Szeroko uśmiechnięta twarz autorstwa użytkownika Devian Art o pseudonimie Whynne (Carlos Ramirez) została użyta po raz pierwszy w komiksie z 20 września 2008 roku. To właśnie ta jedna z najbardziej charakterystycznych grafik używanych w sieci zagościła na omawianej tu mapie Któryś z internautów zadał sobie nieco trudu, zgłaszając na mapie wielokolorowe punkty w taki sposób, aby utworzyły one facjatę znaną z mema. Niektórzy internauci nazwali ten czyn aktem wandalizmu, jednak inni uznali go za coś zupełnie nieszkodliwego i zabawnego. Obie strony mają odrobinę racji - zapewne twórcy przedsięwzięcia mieli trochę roboty z odkręcaniem zamieszania.Admin strony po opisywanej tu akcji wprowadził drobne zabezpieczenie, ustalając limit dodawania punktów smrodu na adres IP. Oczywiście da się go dość łatwo obejść, jednakże dla wielu śmieszków może się to okazać zajęciem zbyt czasochłonnym. Z resztą, formuła żartu w tym miejscu chyba się już wyczerpała, więc zniechęcamy do ewentualnym prób jego powtórzenia. Serio, nie róbcie tego.Źródło: trojmiasto.pl