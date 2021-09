Niedźwiedź odnalazł zgubione GoPro i zrobił sobie selfie (wideo)

Bliskie spotkanie z technologią.

Niedźwiedź odnalazł zagubione GoPro

"W zeszłym tygodniu, kiedy polowałem za pomocą łuku, natknąłem się na GoPro - jak się później okazało zagubione podczas jazdy na skuterze śnieżnym. Kiedy wróciłem do obozu, naładowałem baterię kamery i nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem"

Kamery sportowe bardzo często rejestrują wydarzenia niezwykłe. Pisaliśmy już o youtuberze, który umieścił GoPro w oponie samochodowej , a następnie w kolektorze samochodowym . O ile powyższe przykłady nagrań powstały rozmyślnie, to wiele interesujących materiałów tworzonych jest zupełnym przypadkiem. Jedno z nich zobaczycie dziś.Istnieje wiele powodów, dla których można przypadkowo zgubić kamerkę sportową. Dzieje się tak nierzadko w trakcie górskich wędrówek, jazdy na rowerze, podróży kajakiem i w innych sytuacjach. W omawianym tu konkretnym przypadku człowiek o imieniu Dylan Schilt znalazł zagubione GoPro podczas polowania w dziczy. Samo natknięcie się na zagubione gadżety nie należy do rzadkości, ale to, co znalazł Schilt na karcie pamięci urządzenia, jest doprawdy niesamowite.- opowiada Schilt. Myśliwy nie był pierwszym, który znalazł zagubione GoPro.Po naładowaniu kamery i przejrzeniu materiału Schilt znalazł klip, na którym widać, że w interakcję ze sprzętem wszedł niedźwiedź. Jakimś cudem zwierzę zdołało ją włączyć, a kamera zarejestrowała całe spotkanie.Gdyby ktoś mi to opowiadał, zapewne bym nie uwierzył. Na szczęście film pojawił się w sieci i możemy go dziś obejrzeć. Na nagraniu widać, że niedźwiedź uderza w kamerę obiema łapami, a nawet niesie ją w pysku. Po jakimś czasie zwierzę znudziło się niejadalnym znaleziskiem i zostawiło je na ziemi, dokładnie w miejscu, w którym zostało odnalezione.Źródło: PetaPixel