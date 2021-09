Nowy trend na Twitch. Internauci spragnieni pokazów mody i półnagich modelek

A raczej modelek w bieliźnie.



Pokazy mody na Twitchu

Na platformie Twitch od wielu miesięcy dzieją się rzeczy dziwne jeszcze dziwniejsze . Można śmiało rzec, że miejsce służące pierwotnie do transmitowania rozgrywek z popularnych gier stało się obecnie siedliskiem pań pragnących zarobić na spragnionych oglądania ich ciał mężczyzn. Wykorzystują to już nie tylko lubiące się rozbierać panie znane OnlyFans, ale także największe światowe domy modowe.Burberry było pierwszą modową marką high-fashion, która postanowiła transmitować swój pokaz na Twitchu. Firma zrobiła to jeszcze w 2020 roku i udało się jej zgromadzić około 42000 oglądających. Nikt nie sądził wtedy, że modelki chodzące po wybiegu staną się prawdziwym przebojem w 2021 roku.Obecnie na szczycie listy kanałów na żywo oprócz roznegliżowanych pań siedzących w basenach znajdują się pokazy mody. Jak zapewne się domyślacie nie są to pokazy mody męskiej, a damskiej i dotyczą w zasadzie tylko i wyłącznie strojów kąpielowych oraz bielizny.