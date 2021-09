Niemalże rok od premiery PS5, a ludzie koczują pod sklepami, by zdobyć konsolę

Smutna sytuacja.



Od premiery konsol nowej generacji minął niemalże rok. Niestety wciąż mamy do czynienia z krytyczną sytuacją jeśli chodzi o ich dostępność – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dochodzi nawet do przypadków, kiedy to informacja o nadchodzącej dostawie urządzeń powoduje koczowanie setek potencjalnych konsumentów pod placówkami sklepów.



PlayStation 5 i Xbox Series X towarem deficytowym w USA

Polska co prawda nie jest w tak tragicznej sytuacji jeśli chodzi o dostępność np.



Best Buy – popularna sieć sklepów oferujących elektronikę użytkową w USA – zapowiedziało, że spodziewa się nowej partii konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Wiele osób zdecydowało się (jeszcze w nocy) na wyruszenie pod obiekty i koczowanie nawet kilkanaście godzin tylko po to, by zdobyć upragniony sprzęt. Zresztą – spójrzcie na kilka poniższych zdjęć.



New York Brooklyn pic.twitter.com/HNtD16zgOF — NewYorkNewYork (@BertoGamer22) September 23, 2021 Od premiery konsol nowej generacji minął niemalże rok.– nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dochodzi nawet do przypadków, kiedy to informacja o nadchodzącej dostawie urządzeń powoduje koczowanie setek potencjalnych konsumentów pod placówkami sklepów.Polska co prawda nie jest w tak tragicznej sytuacji jeśli chodzi o dostępność np. PlayStation 5 . Zazwyczaj jednak należy kupić od razu pakiet z kilkoma grami, a zestawy bez nich są często o wiele droższe. Kłopoty z dostępnością występują również w Stanach Zjednoczonych. Doszło tam nawet do dosyć kuriozalnych wydarzeń.Best Buy – popularna sieć sklepów oferujących elektronikę użytkową w USA – zapowiedziało, że spodziewa się nowej partii konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X.tylko po to, by zdobyć upragniony sprzęt. Zresztą – spójrzcie na kilka poniższych zdjęć.

Wszystko to wydaje się nieco przykre ze względu na to, iż konsole debiutowały niemalże rok temu. Mimo to wiele osób wciąż nie może pozwolić sobie na zakup urządzeń. Warto też mieć jednak na uwadze fakt początkowego ograniczenia sprzedaży sprzętów w fizycznych placówkach. Kiedy jest to teraz możliwe, to gracze wiedzą, że pod sklepami nie będą stały boty i wszyscy mają równe szanse jeśli chodzi o zakup PS5 czy Xbox Series X.



Pozostaje mieć tylko nadzieję na poprawę sytuacji z dostępnością konsol w 2022 roku. Prognozy są jednak różne.



Źródło: Twitter / Foto. Twitter (@spieltimes)