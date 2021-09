Facebook chce postawić na urządzenia. Z firmy odchodzi ważna osoba

Będą nowe sprzęty?





fot. Vinicius Amano - Unsplash

Facebook zaczyna powoli zdawać sobie sprawę, że musi mocniej zainwestować w swój dział sprzętowy. Do tej pory portal społecznościowy szukał zarobku tylko i wyłącznie na rynku reklamowym, jednak ta sytuacja zdaje się zmieniać. Po 13 latach z Facebooka odchodzi jego CTO - Mike Schroepfer.To duża strata, ale wiemy już, kto zajmie jego miejsce.W swojej nowej roli Andrew Bosworth, nowy CTO Facebooka będzie odpowiedzialny za zespół Reality Labs. To miejsce, w którym firma Marka Zuckerberga rozwija innowacyjne pomysły - także te z zakresu metaverse. Bosworth będzie z kolei kierował zespołami odpowiedzialnymi za inżynierię oprogramowania oraz sztuczną inteligencję projektowaną przez Facebooka. Bosworth będzie podlegał bezpośrednio Markowi Zuckerbergowi, który w ostatnich miesiącach pozytywnie wypowiada się na temat okularów do rozszerzonej rzeczywistości oraz wspomnianego konceptu metaverse.Pomimo wielu lat istnienia, Facebook pozostaje nowicjuszem w zakresie projektowania oraz produkowania fizycznego sprzętu. W ostatnim roku mogliśmy zobaczyć nowe wydanie Oculusa i jest to na pewno początek tego, co nastąpi w kolejnych latach. W ramach zespołu Reality Labs pracuje obecnie około 10000 pracowników amerykańskiego giganta, co czyni go największą jednostką Facebooka, zaraz po dziale programistów i inżynierów.Aktualna linia sprzętowa Facebooka obejmuje takie produkty, jak gogle Oculus Quest VR, linię urządzeń Portal oraz świeżo zaprezentowane okulary do rozszerzonej rzeczywistości - te powstały przy współpracy z marką Ray-Ban.Przed dołączeniem do Reality Labs, Andrew Bosworth pracował między innymi w dziale odpowiedzialnym za News Feed, komunikator Messenger oraz nadzorował innowacje w ramach grup na samym portalu.Bosworth to również najbliższy powiernik Marka Zuckerberga, za co był wielokrotnie krytykowany w przeszłości.Facebook nadciąga więc z zupełnie nowymi urządzeniami. Bardzo możliwe, że plotki dotyczące smartwatcha rozwijanego przez firmę z Doliny Krzemowej będą mogły się w końcu potwierdzić.Czekacie?Źródło: FB / fot. Minh Pham - Unsplash