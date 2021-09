Google pozwoli Ci sprawdzić historię reklamodawców, których promuje

Ruch w dobrą stronę.

Bardziej przejrzyste reklamy Google

Z pewnością zdarzyło Ci się widzieć reklamę przedmiotu, gadżetu czy marki, o których nigdy w życiu nie słyszałeś, nieprawdaż? Jeżeli to, co na tej reklamie zobaczyłeś, Cię zaciekawiło, to zapewne przystąpiłeś do „riserczu” w sieci. Wkrótce nie będziesz musiał tego powtarzać. Google wprowadzi bowiem specjalne karty przedstawiające informacje o reklamodawcach, których promuje.Gigant z Mountain View zaprezentował, jak omawiana nowość ma działać, na przykładzie YouTube. Gdy klikniesz w ikonę przedstawiającą literę i zamkniętą w okręgu, znajdującą się w lewym dolnym rogu okna zawierającego reklamę, a następnie wybierzesz kolejno opcję About this ad (O tej reklamie), ujrzysz stronę zawierającą podstawowe informacje na temat reklamodawcy. Pozwoli Ci ona nie tylko je poznać, ale też zobaczyć wcześniejsze reklamy tego reklamodawcy czy dokonać zgłoszenia naruszenia regulaminu.