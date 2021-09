Kultowy mem na sprzedaż jako NFT. Cena? Wyższa niż za ciało Dody

Ludzie wydają pieniądze na dziwne rzeczy.

Side-eying Chloe w formie NFT

Memy jako NFT sprzedają się wyśmienicie

Jeśli do tej pory nie wiecie czym są tokeny NFT, to powinniście to wiedzieć. Dlaczego? Bo da się na nich naprawdę nieźle zarobić, o ile sprzedacie w tej postaci coś, za co ktoś zapłaci odpowiednio duże pieniądze. Przykłady można mnożyć. Trzy dni temu informowaliśmy Was, że Doda sprzedaje swoje ciało jako NFT (po ok. 785 złotych za każdy jego kawałek), a wcześniej donosiliśmy o innych rekordowych transakcjach - równowartość 21 milionów złotych zapłacono za NFT z kodem źródłowym World Wide Web, a 2,8 miliona złotych za NFT z Charliem gryzącym palec swojego brata. Teraz na sprzedaż trafia kultowy mem.To bazujące na technologii blockchain tokeny, odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów (na przykład memów). Można powiedzieć, że to swoisty certyfikat własności jakiegoś utworu, umożliwiający sprzedaż praw autorskich wraz z ich oryginalną wersją, jak gdyby były fizycznymi dziełami sztuki. Powielony przez internautów obrazek z memem to tylko mem, ale NFT z memem przekazany przez właściciela daje posiadaczowi określone prawa.Side-eying Chloe to popularny mem, przez który internauci wyrażają zaskoczenie, połączone ze zniesmaczeniem. Obecna na nim Chle Clem ma obecnie 10 lat. Mem wszedł do obiegu w 2013 roku, kiedy dwuletnia wtedy Chloe wyraziła swoim specyficznym wyrazem twarz lekkie rozczarowanie, w związku z niespodzianką w postaci wycieczki do Disneylandu. Film do tej pory obejrzano blisko 20,5 miliona razy. Na sprzedaż trafił NFT z omawianym memem.Cena wywoławcza NFT Side-eying Chloe to 5 Ethereum (jedna z najpopularniejszych kryptowalut), czyli ok. 588 tysięcy złotych. Pani Clem, mama Chloe, powiedziała, że po zapoznaniu się z rynkiem NFT sprzedaż praw do mema była "oczywistym krokiem". Pani Clem mówi, że chciałaby wykorzystać wszelkie pieniądze ze sprzedaży, aby opłacić edukację swojej córki.– mówi mama.Chloe ma obecnie ponad 500 000 obserwujących na Instagramie, a na przestrzeni lat pojawiła się w reklamie Google w Brazylii.W kwietniu kobieta występująca w memie Disaster Girl "sprzedała się" za 500 tysięcy dolarów. Kilka tygodni później NFT z memem Overly Attached Girlfriend sprzedał się za 411 tysięcy dolarów. A to tylko wybrane przykłady… Nic tylko stać się memem, co?Źródło: BBC