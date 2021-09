YouTube z opcją pobierania filmów także w przeglądarce

W końcu.

YouTube Premium zyska wyczekiwaną nowość

YouTube od dłuższego czasu oferuje osobom opłacającym abonament Premium możliwość pobierania materiałów wideo na urządzenia mobilne. Nie da się ukryć, że bardzo brakuje tej funkcjonalności w wersji serwisu na desktopowe przeglądarki. Jak się jednak okazuje, już wkrótce możemy się jej doczekać.Tak przynajmniej wynika z oficjalnej strony zawierającej spis eksperymentalnych funkcji . Pojawiła się tam nowa pozycja nazwana „pobieraj filmy z wersji na przeglądarkę”. Testy tej opcji potrwają do 19 października, a później znów stanie się niedostępna na bliżej nieokreślony czas. Jeśli więc jesteś konsumentem wersji Premium platformy, to koniecznie sprawdź dostępność nowości.W jaki sposób? Przede wszystkim można to zrobić podczas oglądania filmu. Wtedy też. Proces zainicjować można także z poziomu przeglądania treści – wtedy wystarczy kliknąć menu z 3 kropkami i wybrać „Pobierz”. Co jednak ważne, eksperymentalna funkcja dostępna jestCzy więc mówimy o definitywnym końcu nieoficjalnych stron umożliwiających pobieranie treści z YouTube? Niekoniecznie., lecz tylko zapisuje dane w pamięci podręcznej. Działa to na zasadzie Netflixa i tamtejszej opcji oglądania filmów offline.Odtwarzanie „zassanych” klipów odbywać się będzie z poziomu nowej zakładki, ale warto przy okazji pamiętać, iż na obejrzenie pobranych materiałów użytkownik otrzyma wyłącznie 30 dni.Źródło i foto: YouTube, Android Police