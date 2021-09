Ważna zmiana w Allegro Smart! Teraz chętniej wybierzesz dostawę kurierem

Promocja rusza 23 września.

Nie da się ukryć, że wprowadzenie Allegro Smart! w dużym stopniu zrewolucjonizowało zakupy na najpopularniejszej w Polsce platformie handlowej. Wystarczy bowiem niewielka miesięczna lub roczna opłata, aby cieszyć się bezpłatną dostawą do punktów odbioru lub bez pośrednio pod drzwi.Warto przypomnieć, że darmowa dostawa do Paczkomatów i punktów odbioru (ORLEN paczka, Punkty odbioru UPS, Odbiór w punkcie Żabka, Automat pocztowy, odbiór w punkcie Poczty Polskiej) obowiązuje przy zakupie za min. 40 zł od jednego sprzedawcy. W przypadku usług kurierskich próg minimalnych zakupów jest wyższy i wynosi obecnie 80 zł od jednego sprzedawcy. Allegro ogłosiło właśnie, że w ramach promocji obniża tę wartość.Oddarmowa dostawa kurierska w ramach Smart! będzie dostępna już przy zakupach u jednego sprzedającego za. To naprawdę świetne wieści dla osób, które preferują dostawę bezpośrednio pod drzwi.1 miesiąc darmowej dostawy i zwrotów na Allegro kosztuje 8,99 zł miesięcznie. Dużo korzystniejszy jest abonament roczny - za 12 miesięcy zapłacimy bowiem 49 zł (4,08 zł miesięcznie).