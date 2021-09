Ależ wiadomość! Play nabywa UPC Polska za 7 miliardów złotych

Transakcja stała się faktem.



Co za wydarzenie na polskim rynku telekomunikacyjnym. O tym przejęciu mówi się już od blisko 2 miesięcy. Biuro prasowe Play poinformowało o podpisaniu przez P4 umowy nabycia 100% udziałów w UPC Polska Sp. z o.o. z UPC Poland Holding B.V. Kwota transakcji opiewa na astronomiczną kwotę 7 miliardów złotych. Zanim umowa zostanie zatwierdzona, a P4 stanie się wyłącznym właścicielem UPC Polska, podlega ona zgodzie regulacyjnej Komisji Europejskiej.



P4 rośnie w siłę. Co zmieni się po przejęciu UPC Polska?

Jak podaje Play, UPC to największa pod względem przychodów spółka Liberty Global w Europie Środkowo-Wschodniej. P4 za sprawą transakcji będzie mogło za jej pośrednictwem oferować konsumentom usługi telewizji, jak również szerokopasmowego dostępu do internetu światłowodowego. Już wcześniej UPC Polska współpracowało z Play w modelu MVNO, celem oferowania Polakom usług mobilnych.



Play nabył UPC Polska chcąc m.in. przyspieszyć swoje inwestycje w sieci światłowodowe i dysponować jeszcze większym potencjałem w zakresie nowoczesnych sieci, usług mobilnych i szerokopasmowych. Operator zapowiada nowe, atrakcyjne oferty dla konsumentów.



"Integracja Play i UPC Polska stworzy wyjątkową możliwość rozwoju Play na kolejnym etapie i cieszymy się na rozpoczęcie współpracy z zespołem UPC, aby wspólnie zrealizować nasze nowe ambicje. Play ma duże doświadczenie w odpowiadaniu na potrzeby swoich klientów. UPC Polska zbudowało bardzo silną platformę opartą na wysokich standardach jakości. Play i UPC połączą swoje siły, aby stworzyć silnego operatora konwergentnego w Polsce." – powiedział Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play.



Play dotrze dzięki transakcji do niemal połowy Polaków

Łączna baza użytkowników UPC Polska i Play wynosi ponad 17 milionów osób. Komentatorzy nie mają wątpliwości co do tego, że Play i Iliad połasiły się na zakup przede wszystkim ze względu na ogromną bazę klientów UPC Polska.



Źródło: Play