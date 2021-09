Rusza Shopee Polska. Mocne wejście konkurenta AliExpress

Sklep już działa.



Polscy użytkownicy mogą korzystać z kolejnej zagranicznej platformy handlowej - Shopee. Sklep najczęściej opisywany jako konkurent AliExpress postanowił zachęcić klientów do zakupów darmową dostawą inPost i to dla zamówień bez minimalnej wartości.



Shopee to jedna z największych na świecie witryn e-commerce doskonale radząca sobie w Azji. Sklep obecny jest na rodzimym rynku w Singapurze, a także w Indonezji, Malezji, Tajlandii czy na Tajwanie. Ekspansja obejmuje też kraje Ameryki Południowej (Brazylia, Meksyk, Chile, Kolumbia). Polska to początek europejskiej przygody giganta.



Darmowa dostawa i szybkie okazje

Konsumentów przyzwyczajonych do zakupów na Allegro czy AliExpress z pewnością trudno będzie przekonać do nowej platformy. Firma ma jednak plan - na start oferuje darmową dostawę wszystkich zamówień, nawet tych najmniejszych.