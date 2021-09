Dzieciaki w tym kraju mogą używać TikToka tylko 40 minut dziennie

Radykalna zmiana.

Aplikacje typu TikTok to prawdziwe pożeracze czasu. Otwierasz apkę, oglądasz krótkie filmiki i nie możesz się oderwać - to coraz częstszy scenariusz. Problem dostrzegły chińskie władze, które wyegzekwowały właśnie wprowadzenie trybu "nastolatka".Chińska wersja TikToka czyliogranicza wszystkim użytkownikom, którzy nie ukończyli 14 roku życia (i oczywiście zarejestrowali się podając prawdziwe dane) czas korzystania z aplikacji do 40 minut dziennie. Co więcej, są też limity godzinowe. Filmiki można oglądać tylko za dnia, a usługa nie jest dostępna od godziny 22 do 6 rano.Co z użytkownikami, którzy nakłamali podczas rejestracji? Twórcy aplikacji zachęcają rodziców, aby ci pomogli swoim dzieciom zarejestrować się za pomocą prawdziwych danych lub ręcznie włączyć "tryb nastolatka".Aplikacja kojarzona głównie z prostymi treściami rozrywkowymi wprowadzi bardziej angażujące materiały - od eksperymentów naukowych po wystawy z galerii sztuki — aby "inspirować" młodsze pokolenie.Według firmy badawczej iiMedia Research, Douyin w listopadzie 2020 roku miałTo nie pierwszy raz, kiedy chińskie organy regulacyjne naciskają na firmy technologiczne, aby ograniczały ilość czasu spędzanego przez nieletnich przed smartfonami i komputerami. Na początku lipca 2021 roku Tencent , gigant z branży gier, ogłosił wprowadzenie nowej technologii, która będzie wymagała od graczy potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą algorytmu rozpoznawania twarzy. Tylko w ten sposób będą mogli grać w gry mobilne po godzinie 22:00. To jeden z kroków, jakie podejmują chińskie firmy, aby dostosować się do ciągle zaostrzanych w Chinach przepisów dotyczących tego, kiedy i jak nieletni ludzie grają w gry.Źródło: CNN / foto. Canva Pro