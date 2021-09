Czystki na Amazonie. Zbanowano ponad 600 chińskich firm i 3000 sklepów

Wszystko przez nieuczciwe praktyki.

Amazon jest największą platformą handlową na świecie, a swój sukces zawdzięcza między innymi szczegółowej kontroli sprzedawców. Zakupy poprzez sklep Jeffa Bezosa są z reguły bezpieczne i bezproblemowe , mimo tego, że do “ogarnięcia” jest ponad 8 milionów niezależnych partnerów. Porządek udaje się utrzymać dzięki całkowitemu brakowi tolerancji dla naruszania regulaminu, a przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, Amazon od razu blokuje sklep i znajdujące się w nim produkty.Przykładem takiej polityki jest usunięcie w ostatnich miesiącach produktów 600 chińskich marek, z ponad 3000 sklepów, o którym poinformowała w chińskiej telewizji Cindy Tai, wiceprezes azjatyckiego oddziału Amazonu. Powodem miało być stosowanie nieuczciwej praktyki wyłudzania pozytywnych ocen.Ilość ocen i ich średnia to jeden z najważniejszych czynników decydujących o pozycji produktu na liście wyszukiwania. Pozycja przekłada się z kolei bezpośrednio na sprzedaż, o czym wie każdy sprzedający, dlatego z pozycji Amazonu i kupujących ważne jest, aby oceny były rzeczywistym odzwierciedleniem zadowolenia klientów. Chińskie firmy, które zostały właśnie zablokowane, znalazły sprytny sposób, aby sztucznie nabijać pozytywne komentarze, napędzając jednocześnie wyniki.Marki, przy współpracy ze sprzedawcami, oferowały specjalne kupony rabatowe, a czasem nawet darmowe upominki, w zamian za wystawianie dobrych ocen. Oferty były na tyle kuszące, że użytkownicy dawali pięć gwiazdek nawet wtedy, gdy nie byli do końca zadowoleni z zakupu.