Doda sprzedaje swoje ciało. Możesz je kupić... jako NFT

Bo wszystko jest na sprzedaż.

Dorota "Doda" Rabczewska sprzedaje swoje ciało w tokenach NFT

"Podzieliłam się na kawałki. Zrobiłam coś pierwsza na świecie! Jako osoba publiczna bardzo świadomie wykonałam krok wejścia do świata NFT ponieważ zawsze staram się być krok przed wszystkimi i wyznaczać trendy"

Szaleństwo na tokeny NFT (Non-fungible Tokens) trwa w najlepsze. Wciąż stosunkowo mało osób wie czym są, ale celebryci zwęszyli w nich już okazję na łatwy zarobek. Bazujące na technologii blockchain tokeny, odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów (na przykład memów), sprzedawane są za kolosalne pieniądze. Dla przykładu, NFT z kodem źródłowym World Wide Web sprzedano za 5,4 miliona dolarów , a token NFT z Charliem gryzącym palec swojego brata "poszedł" za równowartość 2,8 miliona złotych . Teraz na NFT chce się dorobić polska piosenkarka Dorota "Doda" Rabczewska.Dorota Rabczewska poinformowała w weekend za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych, że firma Wolfstudios przygotowała cyfrowy skan 3D jej ciała, który podzielono na 400 części. Każdą z nich będzie można nabyć w formie unikalnego tokena NFT w serwisie DodaNFT.com. Sprzedaż pierwszych 30 niewymiennych tokenów cyfrowych ruszy za kilka dni na platformie Fanadise. Obecnie trwają zapisy (!) do zakupu najatrakcyjniejszych "kawałków" ciała artystki. Ceny? 200 dolarów za sztukę.- pisze Doda.Nabywcy tokenów NFT Dody mogą liczyć na dodatki, które piosenkarka nazywa atrakcyjnymi. Zaliczane są do nich bilety na koncerty oraz status bliskiego znajomego na Instagramie. Co daje taki status? W teorii dostęp do materiałów udostępnianych węższemu kręgowi najbliższych fanów.Doda uważa, że zakup jej NFT to inwestycja. Jak twierdzi, jej popularność będzie rosła (?!), a wraz z nią także ceny tokenów. Nie wiem jak Wy, ale wydaje mi się, że Pani Rabczewska najlepsze lata swojej działalności ma już dawno za sobą.Niedawno emisję tokenów NFT z wizerunkami 11 najpopularniejszych zawodników klubu zapowiedziała Legia Warszawa. Jeśli chcecie, możecie obejrzeć je oglądać sobie zupełnie za darmo, gdziekolwiek w Internecie. Części ciała pani Dody również. Nikt nie zechce w zamian nawet złotówki.Źródło: Doda