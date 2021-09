Dzięki nowym interaktywnym narzędziom NASA zwiedzisz Marsa wraz z łazikiem Perseverance

Koniecznie je wypróbuj.

Mars w trójwymiarze

Od momentu lądowania na Marsie łazika Perseverance minęło sporo czasu, bo już 7 miesięcy. W czasie tym pojazd zdołał pokonać już 2,5 kilometra dystansu i wykonać całe mnóstwo zdjęć. Co ciekawe, NASA udostępniła właśnie dwa narzędzia, z których jedno pozwoli Ci na bieżąco śledzić przebieg misji pojazdu, a drugie poznawać dogłębnie jej najważniejsze chwile i to w 3D.NASA stworzyła wspomniane narzędzia, aby przybliżyć nas, mieszkańców Ziemi, do tego, co dzieje się na Czerwonej Planecie w ramach misji Perseverance. Perseverance to piąty łazik wysłany przez agencję na Marsa.Pierwsze narzędzie, o nazwie Explore with Perseverance , dosłownie przenosi nas na wirtualną kopię Marsa. Pozwala ono wybrać dowolny z ważniejszych momentów misji łazika, by następnie umieścić nas w wyrenderowanym w trójwymiarze miejscu, w którym łazik wówczas się znajdował. Całości można porównać do Google Street View.Doświadczeniu towarzyszy cały szereg informatywnych opisów. Możemy nawet zbliżyć widok na tyle, by przyjrzeć się poszczególnym instrumentom pojazdu, kliknąć w specjalnie zaznaczone, istotne punkty na powierzchni planety, by poznać ich znaczenie, czy też zobaczyć zdjęcia, które Perseverance w danym miejscu wykonał.