To nie scam. Możesz odebrać 15 zł w bonie na zakupy w Biedronce

Kto pierwszy, ten lepszy.

Darmowe bony do Biedronki

"Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z tematyką przydatną w życiu codziennym, podczas dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych. Wyjaśnione zostaną najważniejsze uprawnienia konsumentów: prawo do informacji, prawo do zwrotu oraz prawo do reklamacji towaru. Dowiedzą się czym różni się rękojmia od gwarancji, a także jak wyglądają zasady reklamacji towarów w sklepach sieci Biedronka"

To oficjalna akcja Biedronki, a nie kolejne oszustwo

Bezpłatne bony do Biedronki w zamian za zaliczenie prostego szkolenia internetowego. Na taki pomysł wpadli przedstawiciele Jeronimo Martins Polska, którzy zapowiedzieli, że pula bonów jest wprawdzie ograniczona, ale firma przeznaczy na nie aż 7,5 miliona złotych. Szkolenie odbędzie się on-line, udział w nim będzie oczywiście bezpłatny, a wiedza w nim uzyskana przyda się każdemu. Szkolenie e-learningowe dotyczyć ma uprawnień konsumentów związanych z zakupami w sklepach stacjonarnych.Szkolenie Biedronka wystartuje 20 września i aby wziąć w nim udział wystarczy odwiedzić stronę szkolenie.biedronka.pl . Pod wskazanym adresem należało się będzie zapoznać z materiałami szkoleniowymi, a następnie ukończyć składający się z 10 pytań quiz i podać swój numer telefonu. Jak widać, ceną za bon o wartości 15 złotych jest tak naprawdę podanie swojego numeru telefonu. Jeśli jednak nie macie z tym problemu...- czytamy w ogłoszeniu.Biedronka rozda łącznie 500 tysięcy bonów, w czterech turach szkoleniach, rozpoczynających się kolejno: 20.09, 28.09, 5.10 i 12.10. W każdej z tur nagrodzonych zostanie pierwsze 125 tysięcy uczestników. Bon zostanie nadesłany na wskazany numer telefonu w przeciągu 7 dni od kończenia testu. Na jeden numer telefonu da się otrzymać tylko jeden bon. Jeśli jednak dysponujecie większą ich liczbą...Każdy bon do Biedronki będzie można zrealizować w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania.Uwaga: to NIE JEST kolejny scam. Oficjalny komunikat sieci sklepów Biedronka w sprawie bonów znajdziesz pod tym adresem , w biurze prasowym firmy.Biedronka zorganizowała podobne szkolenie w 2019 roku. Wzięło w nim udział 35 tysięcy klientów, którzy otrzymali bony o łącznej wartości 350 tysięcy złotych. Szkolenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że Biedronka rozdała klientom bony w ciągu nieco ponad 3 godzin. I tym razem należało się będzie wykazać refleksem.Źródło: Biedronka.pl