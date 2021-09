Raport Facebooka: Instagram jest szkodliwy, może być przyczyną samobójstw

Dalej chcesz z niego korzystać?

Media społecznościowe prowadzą do depresji

Wiele firm na świecie tworzy swoje produkty z pewną świadomością tego, że są one szkodliwe dla ludzi. Oczywiście ewentualne mankamenty przykrywa się marketingiem i je po prostu przemilcza - mało kogo to dziwi. W końcu każdy konsument ma wolną wolę i powinien być świadomy ewentualnych zagrożeń związanych z podejmowanymi przez siebie wyborami, prawda? Nie do końca, bowiem istnieje sporo grup, które należałoby chronić w sposób szczególny, a jedną z nich są dzieci. Wewnętrzny raport Facebooka jest w świetle tego dość kontrowersyjny.Chcecie poprawić swój stan psychiczny? Usuńcie Facebooka . Skasujcie najlepiej wszystkie media społecznościowe, bo w świetle wszelkich badań prowadzą one do depresji. Nie jest to żadną tajemnicą, ale do tej pory korporacje otwarcie nie chciały się do tego przyznać. The Wall Street Journal uzyskał dostęp do wewnętrznego raportu Facebooka, w którym przedstawiciele firmy mówią otwarcie o tym, że Instagram jest szkodliwy dla milionów ludzi.