Miliarder, który poleciał ze SpaceX obstawił zakład w Las Vegas z... kosmosu

fot. zrzut ekranu z Twittera

SpaceX bardzo mocno chwali się pierwszą, kosmiczną misją, w której biorą udział komercyjni pasażerowie. Okazuje się, że to nie wszystko. Miliarder Jared Isaacman znajdujący się obecnie ponad powierzchnią Ziemi zlecił zakład w… Las Vegas. To pierwszy tego typu przypadek, kiedy człowiek uprawia hazard bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej.Isaacman postawił dwa zakłady związane z NFL - przekazało kasyno MGM Grand na co dzień znajdujące się w amerykańskim Las Vegas.Isaacman to miliarder, który dorobił się na nowych technologiach. Z poziomu misji Inspiration4 wykonał on zakład w jednym z kasyn w Las Vegas. Przedstawiciele kasyna MGM Grand przekazali, iż mamy do czynienia z historycznym momentem. I trudno się z tym nie zgodzić chociaż patrząc na to, czym zajmuje się Isaacman - jego działanie było niemalże na pewno celowe. Amerykański miliarder posiada bowiem firmę Shift4, która zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem płatności.Czy można było wyobrazić sobie lepszą reklamę swojego rozwiązania? Nie wydaje mi się.Kupony na opisywane zakłady zostały złożone przez pośrednika BetMGM. Miliarder postawił 4000 dolarów na wygraną New York Giants i kolejne 4000 dolarów na Philadelphia Eagles. Oba zakłady dotyczyły popularnej imprezy Super Bowl, która klasycznie odbywa się każdego roku i w Ameryce uchodzi już niemalże za święto.Co ciekawe, Isaacman nie będzie przyjmował zwrotu z wygranej. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio do szpitala dziecięcego St. Jude w Memphis. Misja Inspiration4 od samego początku miała na celu zebranie 200 milionów dolarów w ramach akcji charytatywnej - Isaacman obiecał już pokrycie 100 milionów z własnych, prywatnych środków.Oprócz miliardera na pokładzie znajdują się także trzej inni członkowie załogi. To Hayley Arceneaus, Sian Proctor oraz Chris Semborski. Wszyscy wystartowali w środę, 15 września na pokładzie kapsuły SpaceX Crew Dragon i wrócą na Ziemię już jutro, 18 września 2021 roku.Źródło: Twitter / fot. Julian Peagefen - Unsplash