Google podaje powody usunięcia i przywrócenia Kanału Sportowego

Są... zgodne z przypuszczeniami niektórych internautów.

Otrzymujemy liczne zapytania i chcemy udzielić właściwych odpowiedzi. Wyjaśniamy sprawę. Wrócimy do Was z odpowiednimi informacjami! Zachęcamy wszystkich do subskrybowania Kanału Sportowego Extra. Pokażmy, jak duża jest nasza społeczność! https://t.co/OVeq8lwvw2 pic.twitter.com/ASrYGNXYl0

"Jedna z osób miała stwierdzić, że osoby transpłciowe nie powinny mieć prawa do brania udziału w walkach MMA"

Co dalej z Kanałem Sportowym?

XD @Sportowy_Kanal znowu nadaje! Cała sprawa daje mocno do myślenia co do przyszłości. Przy okazji reakcji dobrze było zobaczyć, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedziehttps://t.co/D87bBPQO9F pic.twitter.com/GJBim9AD8P — Michał Pol (@Polsport) September 16, 2021

Użytkownik serwisu Wykop.pl o pseudonimie @M4sterExploder trafnie zauważył, że gdy Kanał Sportowy został odblokowany 16 sierpnia po godz. 18:00, nie było już na nim odcinka programu "Oktagon Live", w którym dyskutowano m.in. na temat walki kobiety z zawodniczką transseksualną. Jak pisze internauta:Michał Pol, jeden ze współtwórców Kanału Sportowego powiedział: "cała sprawa daje mocno do myślenia co do przyszłości". Być może w konsekwencji wczorajszej afery kanał przeniesie się do zupełnie innego serwisu?Źródło: wirtualnemedia