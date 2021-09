Jak wyszukiwać w Google. Czy znasz choć jeden z tych trików?

Powinieneś.

Od ubiegłego roku ogromnym zainteresowaniem czytelników naszego serwisu cieszy się wpis poświęcony ukrytym funkcjom wyszukiwarki Google . Prawdę mówiąc wcale mnie to nie dziwi. Google to domyślna wyszukiwarka dla setek milionów, a może nawet większej liczby internautów z całego świata. Mało kto ma natomiast świadomość, że można w niej znaleźć coś ciekawszego niż tylko zwykłe wyniki wyszukiwania. Niewielu użytkowników sieci zdaje sobie również sprawę z tego, że interesujących treści można szukać w inny sposób niż wpisując same frazy. Da się to robić znacznie skuteczniej. Dzięki poniższym trikom będziesz w stanie wyszukiwać szybciej i sprawniej.Wyszukiwarka Google po wpisaniu przez Ciebie zapytania stara się jak najlepiej dopasować wyniki, często zastępując wpisane słowa synonimami. Co zrobić w sytuacji, w której chcesz wyszukać DOKŁADNIE tę frazę, którą wpisałeś? Wystarczy ująć ją w cudzysłów. Wpisz na przykład

2. Wyszukuj tylko w obrębie jednej strony

site:Instalki.pl triki w mapach Google

3. Sprawdzaj treści z określonego przedziału czasowego

wybory USA before:2020

2018..2020

4. Wyszukiwanie plików w Google? Spróbuj tego

filetype:pdf TYTULKSIAZKI

5. Korzystaj z różnych źródeł informacji

related: https://www.instalki.pl/aktualnosci/software/44769-sztuczki-w-windows-10.html

Źródło: mat. własnyKażdy z internautów ma swoje ulubione witryny internetowe. Nierzadko zdarza się, że po dłuższym czasie chcemy wyszukać jakichś treści na konkretnej stronie, ale brak dedykowanej wyszukiwarki to uniemożliwia. W tym celu należy udać się do Google i oprócz fraz do paska wyszukiwania wpisać site:ADRES, na przykład:Triki na każdą okazję, polecamy się! | Źródło: mat. własnyWyszukiwarka Google pozwala w ustawieniach wyszukiwania określić to, z jakiego przedziału czasu treści powinny widnieć w wynikach wyszukiwania. Zamiast grzebać w opcjach zapamiętaj polecenia after: (po roku...) oraz before: (przed rokiem...). Wpisz na przykład, aby dowiedzieć się, co pisano na ten temat przed 2020 rokiem. Przydatne okaże się także polecenie pozwalające wyszukiwać treści z przedziału czasowego. Wpisz przed szukaną frazą na przykład, aby Google wyświetliło tylko te treści, które dodano w sieci w tych latach.Źródło: mat. własnyPolecenie filetype: umożliwia sprawne wyszukiwanie plików w określonym formacie w Google. Szukasz książki w formacie PDF? Wpisz, aby spróbować znaleźć ją właśnie w PDF-ie. Wyszukiwanie tego rodzaju działa z dowolnym typem pliku.Źródło: mat. własnyJeśli chcesz dowiedzieć się więcej na dany temat, a nie chcesz zamykać się w bańce informacyjnej, sięgnij po frazę related:. Jak jej używać? Wyobraź sobie, że właśnie przeczytałeś nasz artykuł 7 praktycznych funkcji Windows 10 , których możesz nie znać i chcesz znaleźć w Google podobne treści. Wpisz zatemi zobacz, co zaproponuje Ci na tej podstawie Google.I jak, znałeś wszystkie powyższe triki?Źródło: mat. własny