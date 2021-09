T-Mobile rozdaje 25 GB internetu z okazji swoich urodzin

25 GB internetu na urodziny T-Mobile

Operatorzy dosyć często rozdają ostatnio darmowe gigabajty. Kilka razy informowaliśmy Was chociażby o promocjach przygotowanych z okazji zwycięstw polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Teraz specjalną ofertę przygotowało dla swoich klientów T-Mobile. Wszystko z okazji swojego 25-lecia istnienia na rynku.Dokładnie 25 lat temu mieliśmy do czynienia z powstaniem sieci T-Mobile Polska (wcześniej Era GSM). Przez ten czas niewątpliwie umocniła ona swoją pozycję na naszym rynku i stała się jednym z najpopularniejszych operatorów w kraju. W ramach obchodów tego jubileuszu (oraz z okazji regularnego cyklu Happy Fridays) przygotowano specjalną promocję.Każda osoba korzystająca z usług T-Mobile może otrzymać bezpłatny. Jak go odebrać? Są na to dwa sposoby. Jednym z nich jest przejście do aplikacji mobilnej Mój T-Mobile i aktywacja bonusu poprzez kilka kliknięć. Można także. Z promocji skorzystać można przez jeszcze 2 tygodnie (do 30 września włącznie). Jest więc jeszcze nieco czasu.Co z ważnością aktywowanego pakietu? Jeśli korzystacie z oferty abonamentowej, to 25 GB wykorzystać możecie do końca cyklu rozliczeniowego i przez cały kolejny miesiąc. Osoby posiadające ofertę na kartę oraz MIX mogą ten transfer użytkować przez dokładnie 30 dni. Brzmi dosyć rozsądnie.Warto jednak pamiętać, iż po wysłaniu SMS-a lub odebraniu pakietu w aplikacji należy na internet nieco poczekać., więc należy mieć ten fakt na uwadze i nie zwlekać z aktywacją transferu do ostatniej chwili.Źródło i foto: T-Mobile