Niewykorzystanie środki z kart pre-paid. UOKiK przedstawił propozycję zmian

Propozycja UOKiK.

Fundusz Szerokopasmowy z dodatkowymi środkami

Kilka dni temu informowaliśmy , że szykują się zmiany dotyczące rozliczania niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid w prawie telekomunikacyjnym. Teraz prezes UOKiK Tomasz Chróstny przedstawił konkretne propozycje zmian w prawie.UOKiK proponuje modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych środków z pre-paid w przygotowywanym Prawie Komunikacji Elektronicznej. Nowy mechanizm zakłada przekazanie niewykorzystanych środków na konto Funduszu Szerokopasmowego.Co ważne, konsument rejestrując kartę pre-paid będzie mógł podać numeru konta bankowego, na które automatycznie otrzyma zwrot niewykorzystanych pieniędzy. Brak podania numeru konta nie zablokuje jednocześnie możliwości odzyskania pieniędzy po wygaśnięciu karty pre-paid lub przejściu do innego operatora komórkowego. Zasilenie Funduszu Szerokopasmowego nastąpi wówczas, gdy obie ścieżki odzyskania pieniędzy nie zostaną przez konsumenta wykorzystane.Propozycja została omówiona z ministrem Januszem Cieszyńskim, który przyjął ją z życzliwością zapewniając, że stosowna poprawka zostanie dodana w procesie legislacyjnym.UOKiK twierdzi, że w wyjątkowych sytuacjach pieniądze nieodebrane przez konsumentów, gdy minie ważność konta na kartę pre-paid, będą mogły wspierać rozwój telekomunikacji w Polsce.Środki z funduszu szerokopasmowego to m.in. rozwiązania, które mają pomóc w zapełnieniu białych plam w dostępie do internetu.Źródło: UOKiK / foto. Canva Pro