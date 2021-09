Chińczycy wysadzili 15 niedokończonych wieżowców na raz (wideo)

Chiny jak zawsze z rozmachem.



Nic nie budzi tak wielkiego zainteresowania internautów jak ludzkie nieszczęście lub demolka. Pokazują to liczby wyświetleń pod nagraniami z obydwu tych kategorii. Nie mam zamiaru przekazywać Wam treści negatywnych, więc sięgnę po ciekawe wideo z zakresu budownictwa. Zapewne nie jeden raz oglądaliście materiał wideo ukazujący wyburzenie jakiegoś budynku. Gwarantuję jednak, że nie widzieliście jeszcze filmu, w którym na raz niszczy się aż 15 budynków o równowartości ok. 592 milionów złotych. Z takim rozmachem demolują Chińczycy.



15 budynków wysadzonych w tym samym momencie

Nowe interesujące nagranie na YouTube pokazuje, jak jednocześnie wyburzono 15 budynków w południowo-zachodnich Chinach. Jak podaje Taiwan News, budynki te były częścią niedokończonego projektu Liyang Star City Phase II. Realizacja projektu rozpoczętego jeszcze w 2011 roku była notorycznie przerywana. Po interwencji rządu projekt wznowiono dopiero pod koniec zeszłego roku, kiedy to firma zajmująca się nieruchomościami kupiła prawa do nieruchomości za 979 mln juanów (ok. 592 milionów złotych). Dlaczego budowle podzieliły smutny los?



Lokalne media podały, że firma zajmująca się nieruchomościami uznała, że opóźnienie w realizacji budowy wiąże się z tym, iż projekt nie jest w stanie sprostać obecnym wymaganiom rynku. Dodatkowo fundamenty budynku narażone były na działanie wody deszczowej i nie nadawały się do naprawienia. Podjęto więc trudną decyzję o wyburzeniu budynków za pomocą materiałów wybuchowych, ponieważ była to najbardziej efektywna czasowo metoda.



Strefa wybuchu obejmowała około 500 000 metrów kwadratowych i było to największe jednomiejscowe wyburzenie w Chinach. Z okolicy eksplozji ewakuowano około 2000 gospodarstw domowych. 4,6 tony materiałów wybuchowych umieszczono w łącznie 85 000 punktach strzałowych, w 15 wysokościowcach. Te zostały zrównane z ziemią w ciągu 45 sekund. Ocalała tylko jedna z konstrukcji - chwalona przez media za swoją wytrzymałość. Media donoszą, iż zostanie wyburzona ręcznie.







Źródło: YouTube