Wynagrodzenia w branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska w czołówce

Najnowsze dane o zarobkach.

Specjaliści IT w Czechach najlepiej wynagradzani

No Fluff Jobs, polski serwis ogłoszeniowy dostępny w 6. krajach, w swoim najnowszym raporcie „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” opublikował dane dotyczące m.in. kształtowania się zarobków w branży IT w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.Badanie zrealizowano w okresie od maja do lipca 2021 roku. Według niego, najlepiej w regionie zarabiają Czesi. Aż ⅓ specjalistów IT w tym kraju zarabia powyżej 12 tys. zł netto. W Polsce i na Ukrainie jest to ok. 26 proc. pracujących w branży, choć w tym drugim kraju widać też spore rozwarstwienie w zarobkach.Według danych No Fluff Jobs, to specjaliści IT w Czechach zarabiają najwięcej spośród wszystkich biorących udział w badaniu – 33 proc. z nich otrzymuje wynagrodzenie powyżej 12 tys. zł netto. Z kolei 23 proc. zarabia pomiędzy 8 a 12 tys. zł netto, 34 proc. w granicach 4 do 8 tys. zł netto. W porównaniu z pozostałymi, ujętymi w badaniu krajami Europy Środkowo-Wschodniej, to właśnie w Czechach najmniejszy jest odsetek specjalistów IT zarabiających poniżej 4 tys. zł netto – jest ich zaledwie 10 proc.Jeśli chodzi o Polaków pracujących w branży IT, na zarobki powyżej 12 tys. zł netto liczyć może 26 proc. z nich. Nieco ponad 21 proc. deklaruje, iż ich zarobki kształtują się w przedziale od 8 do 12 tys. zł. Największą grupę stanowią jednak ci zarabiający od 4 do 8 tys. zł netto (36 proc.), a najmniejszą otrzymujący wynagrodzenia poniżej 4 tys. zł netto (16 proc.). Z kolei, w przypadku zarobków specjalistów IT z Ukrainy, zauważalne jest duże rozwarstwienie. Mimo iż zarobki powyżej 12 tys. złotych netto deklaruje tam niecałe 26 proc. z nich, a więc odsetek zbliżony do Polski i znacznie wyższy niż na Słowacji czy Węgrzech, to aż 40,5 proc. zarabia poniżej 4 tys. zł netto. Prawie 20 proc. badanych specjalistów IT na Ukrainie deklaruje, iż zarabia od 4 do 8 tys. zł netto, zaś niespełna 17 proc. od 8 do 12 tys. zł netto.