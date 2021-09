Darmowy klon Quake w przeglądarce ma zaledwie 13 kilobajtów. Zabawa jest przednia

Zagraj także w 222 innych darmowych gier.

Q1K3 to klon Quake o rozmiarze 13 kilobajtów

Q1K3, an homage to Quake in 13kb of JavaScript: https://t.co/tPXwwElVkf



Thanks to @NoFateNet for the music <3 pic.twitter.com/KWGTE0M9Zv — Dominic Szablewski (@phoboslab) September 13, 2021

Zagraj w Q1K3 i inne niewielkie gry za darmo

Call of Duty: Modern Warfare zajmuje 231 GB miejsca na dysku. Hitman 2? 149 GB. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege z paczkami tekstur HD - 131 GB. Gry z biegiem lat stały się gigantyczne i potrzebują coraz to pojemniejszych dysków. Jeśli pamiętacie świat gier sprzed dwóch czy trzech dekad, pamiętacie zapewne doskonale jakie sztuczki stosować musieli twórcy gier z racji ograniczeń ówczesnych nośników danych. Przeglądarkowy klon Quake o nazwie Q1K3 jest hołdem dla takich produkcji oraz ogólnie pojmowanej prostoty. Dzieło Dominika Szablewskiego ma zaledwie... 13 kilobajtów.Q1K3 jest dziełem Dominika Szablewskiego, stworzonym w ramach konkursu tworzenia w JavaScript. Założeniem rywalizacji było napisanie przez uczestników gier zajmujących maksymalnie 13 kilobajtów. Nagroda? Gwarantowane zatrudnienie w Js13kGames.Dominic Szablewski stworzył mini gierkę bazującą na pierwszej odsłonie Quake, która w tym roku świętuje 25-lecie swojego istnienia. Q1K3 oferuje graczom możliwość przemierzania dwóch poziomów, pojedynkowania się z pięcioma rodzajami wrogów oraz korzystnia z trzech różnych broni. Do tego dochodzi przyzwoita (jak na lata 90' XX wieku, he he) oprawa graficzna, dynamiczne oświetlenie, detekcja kolizji, autorska muzyka (!) oraz niezgorsza sztuczna inteligencja oponentów. Przypominam: wszystko to zajmuje 13 kilobajtów.Osoby zainteresowane tworzeniem gier powinny zerknąć konto Szablewskiego na Twitterze. Znajdą tam szczegółowe informacje o tym, jak powstał omawiany tu tytuł, w tym o wykorzystaniu przez Szablewskiego TrenchBroom do budowania poziomów. Szablewski stworzył nawet narzędzie do tworzenia tekstur o nazwie Tiny Texture Tumbler, które jest dostępne dla każdego, bezpłatnie. Q1K3 zagrasz za darmo w swojej przeglądarce internetowej. Do sterowania używaj przycisków WSAD na klawiaturze. Strzelasz lewym przyciskiem myszy, skaczesz prawym lub spacją, a broń zmieniasz za pomocą kółka w myszce bądź przycisków Q i E na klawiaturze. Miłej zabawy!Pozostałe 222 gier stworzonych na potrzeby specyficznego CV znajdziesz pod tym adresem . We wszystkie da się zagrać z poziomu przeglądarki internetowej.Źródło: js13kgames