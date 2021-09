Państwowa TV z Korei Północnej nadaje także na YouTube

Propagandowa telewizja z Korei Północnej w Twoim domu.

Korean Central Television - KCTV na YouTube

Prawdziwa gratka dla internautów spragnionych ciekawostek o świecie oraz najświeższych doniesień z Korei Północnej. Doniesień zgodnych z linią partii, rzecz jasna. Regularne nadawanie na YouTube rozpoczęła tamtejsza reżimowa Koreańska Telewizja Centralna. Od teraz również w Polsce można oglądać liczne transmisje na żywo, które dołączą do publikowanych wcześniej programów informacyjnych, a nawet treści przeznaczonych dla dzieci. Złośliwi internauci komentują, że będzie to niewyczerpane źródło inspiracji dla włodarzy Telewizji Polskiej.Koreańska Centralna Telewizja z siedzibą w Pjongjangu rozpoczęła regularną emisję programów 1 września 1961 roku, w osiem lat po fazie testów. Stacja ta ma monopol informacyjny w kraju, a dostęp do niej ma teoretycznie 23 miliony mieszkańców. Koreańska Centralna Telewizja nadaje program od poniedziałku do soboty w godzinach 5:30–12:00 czasu polskiego oraz w niedziele i główne święta państwowe w godzinach od godz. 23:00 w sobotę do godz. 12:00 czasu polskiego. Teraz audycje można śledzić także na YouTube.Filmy na YouTube publikowane są przez KCTV także w języku angielskim.Patrząc na rosnącą liczbę komentarzy pod nagraniami, kanał cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Większość widzów śledzi go przede wszystkim "dla beki". Mimo to warto zwrócić uwagę na kilka materiałów, by przekonać się jak wygląda tamten kraj... a przynajmniej to, w jaki sposób przedstawia go północnokoreańska rządowa telewizja.Źródło: YouTube via wirtualnemedia