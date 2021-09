Google unicestwia najpopularniejszego bota muzycznego na Discordzie

Koniec botów muzycznych?

Rythm odchodzi w niepamięć. Stoi za tym Google

Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z informacją o zamknięciu Groovy – według wielu osób najlepszego bota muzycznego na Discordzie. Teraz przyszedł czas na tego najpopularniejszego. Twórcy Rythm ogłosili, że już za kilka dni zostaną zmuszeni do dezaktywacji własnej usługi działającej od 2016 roku.Google ostatnimi czasy wziął się za walkę z niezwykle popularnymi botami muzycznymi umożliwiającymi odtwarzanie utworów z YouTube za pośrednictwem komunikatora Discord. Głównymi graczami na planszy byli Groovy oraz Rythm. Ten pierwszy „zginął” wraz z końcem sierpnia, a na drugiego właśnie przyszła pora. Osoby za niego odpowiedzialne otrzymali nakaz wyłączenia usługi prosto od giganta z Moutain View.Jest to bez wątpienia cios dla wielu społeczności. Rythm to bot muzyczny cieszący się największym zainteresowaniem – jest. Wyboru jednak nie ma – głównym źródłem odtwarzanych utworów był bowiem YouTube i twórcy bota muszą się do decyzji Google dostosować.Z oficjalnego oświadczenia wynika jednak, iż, lecz na razie nie podali szczegółów. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego jednak w ogóle technologiczny gigant rozpoczął bój z tego typu botami? Cóż, teorii jest kilka.Najpopularniejszą z nich są rzekome. Obydwie firmy współpracują ze sobą od pewnego czasu i wiele przesłanek wskazuje na prowadzone prace nad jakąś alternatywą dla botów. Próżno szukać innego sensownego wytłumaczenia.Źródłoi foto: Rythm