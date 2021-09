Starlink nareszcie w Polsce. Zobacz, czy skorzystasz już teraz, o ile Cię stać

Doczekaliśmy się.

Starlink w Polsce - ceny i dostępność

Doczekaliśmy się. Pierwsi Polacy otrzymali już na swoją pocztę elektroniczną wiadomości od firmy Starlink, należącej do Elona Muska. Starlink w Polsce zadebiutuje na ograniczonym obszarze, a internauci mogą oczekiwać prędkości dostępu do sieci na poziomie od 50 do 150 Mb/s. SpaceX ostrzega też, że na przestrzeni wdrażania usługi mogą występować przerwy w dostępie do Internetu. Jak kształtują się ceny Starlink i jak sprawdzić dostępność Starlink w swoim regionie?Korzystanie z internetu Starlink tanie nie jest. Sam sprzęt umożliwiający odbieranie sygnału z satelitów to wydatek rzędu. Do tego dochodzi miesięczny koszt usługi w wysokościoraz opłata za wysyłkę i obsługę zamówienia wynoszący. Jak łatwo policzyć, do początkowej opłaty 2545 trzeba doliczyć cenę abonamentu. Rok korzystania z usługi - i mówię tu o samej subskrypcji - to wydatek. Tanio nie jest, ale połączenie z siecią będzie dostępne na niemal dowolnym obszarze... w przyszłości, bo teraz nie jest tak różowo.Aby sprawdzić, czy w najbliższym czasie będziesz mógł korzystać z internetu Starlink, udaj się pod ten adres . W odpowiednim polu wpisz nazwę ulicy i miejscowość, gdzie chciałbyś odbierać sygnał. W zależności od lokalizacji ujrzeć możesz zupełnie odmienne komunikaty. Mieszkańcy Sosnowca dowiedzą się na przykład, iż Starlink planuje objęcie zasięgiem tej okolicy dopiero w drugim półroczu 2021 roku.Przypominam: instalacji Starlink dokonuje się samodzielnie. Jak? Zobacz: zestaw Starlink rozstawisz w 5 minut (wideo) Docelowo, Starlink składał się będzie z ok. 12 tysięcy satelitów poruszających się na niskiej orbicie okołoziemskiej na wysokościach 340 km (ok. 7500 satelitów), 550 km (ok. 1600 satelitów) oraz 1150 km (ok. 2800 satelitów). Elon Musk chce, aby za kilka lat była to usługa o zasięgu globalnym. Parametry jej pracy już teraz są więcej niż zadowalające.Źródło: Starlink