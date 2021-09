Tryb ciemny w desktopowym Google. Sprawdź, czy jesteś wybrańcem

Zobacz, jak go włączyć.

Jak włączyć tryb ciemny w Google.com?

W czasach, w których absolutnie każda aplikacja i strona internetowa po prostu muszą mieć swoją ciemną wersję, jedna z najczęściej odwiedzanych witryn w sieci do tej pory jej nie miała. Stało się. Wyszukiwarka internetowa Google.com nareszcie otrzymała wariant, uprzyjemniający korzystanie z niej nocą. Haczyk polega na tym, że nie wszyscy skorzystacie z niego już teraz, ale już teraz każdy z Was sprawdzi, czy został "wybrańcem".Ciemny motyw w Google.com na komputerach osobistych już działa. O sprawie zakomunikowali przedstawiciele Google, którzy zaznaczyli, że nowość jest udostępniana falami i dotrze do wszystkich internautów "na przestrzeni kolejnych tygodni". To, czy należysz do grona szczęśliwców zależy tylko i wyłącznie od Twojego konta Google. Jeśli użytkujesz kilka, zapewne na którymś z nich będziesz mógł aktywować novum. Ja mogłem.Aby włączyć tryb ciemny w Google, przejdź do ustawień Google.com. Na stronie wyszukiwarki kliknij na napis "Ustawienia" w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz "Ustawienia wyszukiwania". Z menu po lewej wybierz nową opcję "Wygląd", a następnie wybierz wygląd interfejsu. Możesz zdecydować się na automatyczny, jasny lub ciemny. Tryb automatyczny dopasuje tryb wyświetlania do globalnych ustawień urządzenia. Po dokonaniu wyboru zapisz ustawienia.