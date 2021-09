Google One od teraz z nowym planem subskrypcji

Wykup 5 TB miejsca na dane.

Google One – 5 TB przestrzeni za 117,19 zł miesięcznie

Z wielu usług Google można korzystać bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Niemniej, niektóre pozwalają na to w ramach pewnych limitów. Na przykład, Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail oferują 15 GB wspólnej, darmowej przestrzeni na dane. Aby uzyskać dostęp do większej przestrzeni, należy skorzystać z subskrypcji Google One.W ramach Google One można otrzymać od 100 GB do aż 30 TB dodatkowego miejsca na dane w wymienionych usługach. Niewątpliwą wadą subskrypcji był jednak niemały przeskok między dwoma z jej planów. Jeżeli 2 TB przestrzeni, kosztujące 46,99 złotych miesięcznie, nie były dla użytkownika wystarczające, był on zmuszony sięgnąć po 10 TB przestrzeni, kosztujące aż 234,99 złotych miesięcznie. Na szczęście, gigant z Mountain View udostępnił właśnie pośredni plan subskrypcji Google One.Od teraz w Google One można skorzystać z planu gwarantującego 5 TB miejsca na dane. Wyceniono go na 117,99 złotych miesięcznie. Kosztuje on zatem dokładnie o połowę mniej, co plan obejmujący 10 TB miejsca, a oferuje dokładnie te same dodatkowe korzyści.