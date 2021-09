Co należy zrobić podczas zmiany numeru i telefonu? O tym pamiętaj

Niezbędny poradnik.

Zadbaj o swoje kontakty

Gdzie znajdę kontakty na moim koncie Gmail?

Kontakty w Google, gdzie je znaleźć







Gdzie zaznaczyć kontakty w Gmailu









Eksportowanie kontaktów gmail

Przeanalizuj miejsca, gdzie wymagany był numer telefonu

Aplikacje, które są przypisane do telefonu

Zmiana telefonu i problem ze zdjęciami

Zadbaj o backup

Zapewne wielu z Was zmieniało już wielokrotnie telefon i numer telefonu. Czy, na pewno o wszystkim pamiętaliście? Bo ja niestety nie… W konsekwencji pojawiał się problem, gdy nie miałem już dostępu do poprzedniego numeru, a musiałem zweryfikować konto. Zapisz sobie link do tego artykułu na później!Na początku konfiguracji nowego telefonu. Zadbaj o zrobienie kopii zapasowej, np. na dysku Google.Najlepiej włącz automatyczną synchronizację na Twoim koncie Google i w ten sposób oszczędzisz sobie odrobinę czasu. Można też w prosty sposób je przenieść. Wystarczy tylko edytować i przypisać do odpowiedniego maila. Oczywiście metody mogą się różnić w zależności od systemu i nakładki, jednak na pewno sobie z nimi poradzisz.Jeśli Twoje kontakty nie są zapisane na poczcie, to nic straconego! Pamiętaj, że masz jeszcze swoją, na której zapewne miałeś zapisane kontakty. Jeżeli tak, wystarczy włożyć starą kartę do nowego telefonu i gotowe. W międzyczasie możesz je przenieść na nową kartę SIM lub na własną skrzynkę pocztową.Wystarczy, że przejdziesz na pocztę, klikniesz w panel obok awatara i znajdziesz ikonkę podpisaną „Kontakty”. W tym miejscu powinny wyświetlić Ci się nazwy i numery telefonów, a jeśli uzupełniałeś również e-maile, to one też tam będą.Ważną funkcję, niewidoczną na pierwszy rzut oka, jest możliwość eksportowania wszystkich kontaktów do formatu Google CSV, Outlook CSV, czy vCard (dla aplikacji Kontakty na iOS). Wystarczy kliknąć awatar pierwszej osoby i zaznaczyć kontakt. Nad tym polem jest pionowa kreska na niebieskim tle, kliknij w nią i masz możliwość zaznaczenia wszystkie kontakty. Przechodzimy 4 ikonki w prawo zobaczysz 3 pionowe kropki i tam kliknij opcję „Eksportuj”, bądź „Drukowanie”.Cieszysz się nowym operatorem, ponieważ dał Ci lepszą ofertę niż poprzedni, ale… zapomniałeś zmienić numer w aplikacjach i kontach bankowych. Co teraz?Całe szczęście, niektóre firmy już pozwalają naczy innego zabezpieczenia. Co jednak w momencie, kiedy nie mamy takiej możliwości?W większości przypadków, czyli kontakt z linią wsparcia, pisaniem maili lub wyjściem do najbliższego punktu obsługi klienta. Przede wszystkim w trakcie zmiany dopilnuj ten punkt z listy i oszczędź sobie sporą ilość czasu.Uwierzytelnianie jest dosyć dobrym zabezpieczeniem w naszych telefonach, jednak weź pod uwagę, że telefon może się zepsuć, znaleźć w niedostępnym miejscu lub możesz zapomnieć o zmianie uwierzytelniania. Przy włączeniu jej często otrzymujemy kod bezpieczeństwa, który ma nam pomóc w razie utraty dostępu do aplikacji.. Drugim, dobrym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie i pousuwanie zabezpieczeń, a ostatecznie pozostaje kontakt z supportem danej aplikacji. Powinni pomóc.O ile Apple pozwala w bardzo prosty sposób zapisywać kopie zapasowe zdjęć na dysku, a nawet umieszczać je tam bezpośrednio, o tyle w innym systemie trzeba znaleźć inne rozwiązanie.ponieważ wystarczy zaznaczyć interesujące nas zdjęcia i zapisać na dysku.Moment przejścia na nowszy model smartfona jest czasem dobrym powodem dla porządków w galerii, dlatego najszybciej będzie wybrać ulubione zdjęcia i przenieść je na Dysk Google PAMIĘTAJ!Jeżeli masz ustawioną automatyczną kopię zapasową na swoim iPhone bezpośrednio na dysku, podczas usuwania zdjęć, zostaną one usunięte również na Twoim telefonie. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie...Dobrą alternatywą są karty pamięci. Przenoszenie zdjęć na kartę jest bardzo proste. Można również przerzucić zdjęcia z telefonu przez kabel USB na komputer, a następnie do nowego telefonu.Kopia zapasowa zapobiegnie stracie wielu godzin w ustawieniach. Taka prosta rzecz, a tak wiele korzyści. W telefonach od Apple wystarczy ustawić odpowiednią opcję, a resztą zajmie się telefon. Trzeba jednak pamiętać, że przy ogromie zdjęć i nagrań miejsce na dysku może się zapełnić. Wtedy konieczne jest dokupienie przestrzeni, bądź usunięcie zbędnych plików.. Możesz również znaleźć wiele poradników, jak zrobić kopię zapasową na telefonie z Androidem.