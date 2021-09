Ubezpieczenie od hejtu w Internecie. Wyciąganie kasy czy przydatna sprawa?

Propozycja dla Polaków.

Ubezpieczenie od hejtu w Internecie

"Hejt jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale na pewno negatywnym. Już dziś wiemy, że powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Termin „hejt’’ trudno jednoznacznie wyjaśnić. Jego definicji próżno na razie szukać w słownikach. Samo słowo pochodzi z języka angielskiego, dokładnie od słowa hate – nienawidzić. Mianem hejtera (osoby szerzącej hejt) określa się osobę, która zamieszcza w Internecie obraźliwe komentarze, które mają sprowokować do kłótni, promować mowę nienawiści, obrażać, obniżać samoocenę osoby hejtowanej (obrażanej)"

"Hejterzy do obrażania wykorzystują zarówno słowa, jak i grafiki, memy itp."

Żyjemy w czasach, w których ludzie ubezpieczają się niemalże od wszystkiego. Celebryci płacą pokaźne pieniądze, by chronić finansowo swoje narządy mowy (piosenkarze), krągłości (modelki), czy też nogi (piłkarze). Sam wykupiłem sobie OC w życiu prywatnym, bo jest na tyle tanie, że płacę je, aby nie przejmować się chociażby ewentualnymi konsekwencjami kolizji z innym rowerzystą lub pieszym podczas górskiej przejażdżki. Na stronie jednego z towarzystw ubezpieczeniowych wypatrzyłem ofertę tak nietypową, że postanowiłem się nią z Wami podzielić. Chodzi o ubezpieczenie od hejtu w Internecie.Hejt to słowo, którego pierwotne znaczenie mocno się zatarło. Kiedyś hejtem nazywano bezmyślne i na ogół prostackie nękanie innego internauty lub internautów, niemające żadnych logicznych podstaw. Dziś hejtem określa się często po prostu... posiadanie odmiennego zdania. Nie o tym jednak będzie mowa w niniejszym wpisie.TU Uniqa wprowadziło do swojej oferty usługę, która ma bronić przed hejtem w Internecie. Jak ubezpieczyciel definiuje hejt? Zerknijmy:- czytamy.Wydaje mi się, że niektórzy z Was mogą nie zgodzić się z powyższą próbą wyjaśnienia tego, czym jest hejt, ale z grubsza tego właśnie dotyczy. Ubezpieczyciel ma świadomość tego, że niektórym osobom (zwłaszcza influencerom) trudno jest zwalczać opisywane zjawisko, w związku z czym chce zarobić na osobach, które chcą skutecznie walczyć z hejterami. Przypuszczam, że przy okazji upatruje zysków w internetowych cwaniakach (trollach?), którzy potraktują usługę jako swoistą tarczę.