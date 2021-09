Zdelegalizować Szwajcarię, czyli krótko o roamingu w sercu Europy

Nie popełniaj moich błędów.



Europa, ach Europa. Swobodne podróżowanie samochodem przez granice krajów należących do Strefy Schengen to czysta przyjemność. Wyjeżdżacie z Polski, śmigacie przez Czechy, Austrię i pyk. Ani się obejrzeliście, a wjeżdżacie na terytorium Włoch. Tam spędzacie miły, kilkudniowy urlop w okolicach jeziora Como/Garda (niepotrzebne skreślić), uprzednio zwiedzając po drodze Wenecję, faszerujecie się fritto misto i pizzą, by później zaplanować powrót do kraju. Wodospady Acquafraggia brzmią kusząco, są całkiem niedaleko - podobnie z resztą jak zamek Neuschwanstein. Najkrótsza trasa wiedzie przez Szwajcarię. Jest bardzo malownicza i zakłada przejazd przez Sankt Moritz. Brzmi bajkowo. W



Szwajcaria - roamingowy horror w sercu Europy

Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że Szwajcaria nie znajduje się w pierwszej Strefie Unii Europejskiej. Powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny: Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, pozostając jedynie jednym z jej kluczowych partnerów handlowych. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że zasady dotyczące



Przejazd krętymi drogami do Sankt Moritz od strony włoskiej jest angażujący. Piękne drogi, nieustępujące im urodą krajobrazy; pasażerowie i kierowcy mają się tam czym zachwycać. Kto w momencie przekroczenia wirtualnej linii oddzielającej Włochy od Szwajcarii zwróci uwagę na podpięty do systemu multimedialnego (lub spoczywający w kieszeni) smartfon, na który właśnie przyszedł SMS ze standardowym komunikatem od operatora? Ja nie zwróciłem. Gdy przypomniałem sobie stawki za Internet w Szwajcarii wydusiłem z siebie do pasażerki: "Ania, chyba mam zawał". Dobrze, że nie włączyłem Spotify.



Opłaty za internet w Szwajcarii, czyli polowanie na jeleni

Jestem jeleniem. Miejmy to za sobą. Nieznajomość prawa szkodzi, za błędy się płaci i tak dalej. Wiem. Nie wydaje mi się jednak, aby wielu z Was było świadomych tego, ile kosztuje internet mobilny w Szwajcarii. Gotowi? 31,76 złotych. Za 1 megabajt. MEGABAJT. Pobranie utworu na Spotify, "ważącego" 5 MB będzie Was kosztowało ok. 155 złotych. Nie muszę chyba przypominać, że smartfony cały czas pobierają jakieś dane w tle - niezależnie od tego, czy korzystacie w danej chwili ze Spotify lub nawigacji. W Szwajcarii za internet mobilny zapłacicie tyle, co na Hawajach, Wyspie Jersey, na Białorusi lub na Wyspie Man. I wiecie co? Teraz i tak jest lepiej niż kiedyś.



Nie jestem pierwszym, który naciął się na wysokie opłaty za internet w Szwajcarii - kraju, który dla wielu będzie tranzytowym w trakcie podróży. Na moje szczęście wyłączyłem dane pakietowe w momencie, gdy rachunek za usługi wynosił 137 złotych. Jeszcze kilka lat temu pechowcy płacili rachunki opiewające na tysiące złotych. Dziś Orange (podaję ten przykład, bo to mój operator) domyślnie ustala limit transmisji danych w roamingu na poziomie 240 złotych. To w mojej ocenie i tak za dużo, ale zawsze coś. Za pomocą usługi Antybillszok limit można zmniejszyć do 100 złotych. Inni operatorzy zapewne oferują podobne narzędzia.



Za roaming na szczęście nie zapłacisz więcej niż 240 złotych. W praktyce nieuważna 4-osobowa rodzina podróżująca przez Szwajcarię może ponieść wydatek sięgający 1000 złotych. | Źródło: Canva Pro



Każdy kraj powinien móc rządzić się po swojemu, chyba że wchodzi w skład jakiejś wspólnoty, w której panują określone zasady. Szwajcarii w Unii Europejskiej nie ma, ale w strefie Schengen już się znajduje. Stawka za dane pakietowe jest oczywiście jasna i każdy ma szansę się z nią zapoznać planująć trasę. Problem polega na tym, że nie każdy to robi lub pamięta o tym, aby w porę odłączyć się od sieci. Dotyczy to nie tylko turystów, ale osób przebywających w pobliżu granicy. Popełniłem błąd i nie mam do nikogo pretensji, chcę to jeszcze raz czytelnie zakomunikować. Nie mówimy tu jednak o opłatach w którymś z krajów położonych na peryferiach UE, a leżącym w samym jej środku. W moim przypadku realnie korzystałem z danych pakietowych (nawigacja), ale ktoś zupełnie nieświadomy mógłby trzymać smartfon w kieszeni przez cały pobyt w Szwajcarii i...



Zastanawiam się w tym momencie, czy operatorzy (?) nie powinni robić więcej, aby pomóc turystom uniknąć takich sytuacji. Blokować domyślnie roaming poza pierwszą strefą, dając przy tym możliwość sprawnej jego aktywacji? Co o tym sądzicie?

PS Stawki za roaming w strefie 4 i 5 są jeszcze wyższe. Szwajcaria znajduje się w strefie 2.



Źródło: mat. własny