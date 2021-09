Orange rozdaje darmowe gigabajty po meczu Polska - Anglia

Grzech nie skorzystać!



Orange regularnie oferuje swoim klientom bezpłatne paczki danych. Do czynienia z takimi sytuacjami mamy najczęściej po np. wygranej ważniejszego meczu przez reprezentację Polski w piłce nożnej. Cóż, wczoraj akurat byliśmy świadkami remisu – ale za to w jakim stylu! Dlatego też nie mogło zabraknąć specjalnej promocji od operatora.



5 GB od Orange za remis z Anglią

Miniony wieczór był z pewnością niezwykle emocjonujący dla wszystkich polskich fanów piłki nożnej. Mecz rozegrany z Anglią zakończył się wynikiem 1-1, co dla wielu okazało się niemałym zaskoczeniem. Nasi reprezentanci grali jednak naprawdę dobrze – z tego też powodu Orange postanowiło rozdać darmowe gigabajty swoim klientom.



Pakiet bonusowych 5 GB transferu odebrać mogą praktycznie wszystkie osoby korzystające z usług pomarańczowego operatora (zarówno ci opłacający abonament, jak i korzystający z oferty na kartę). Wystarczy wysłać SMS-a o treści MECZOCLOCK pod numer 233. Pobrana wtedy zostanie opłaca zgodna z cennikiem danej oferty, lecz nie wyższa niż 25 groszy.