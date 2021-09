Mężczyzna połknął telefon. Dopiero po 4 dniach zgłosił się do lekarza

Nietypowy przypadek.

Niebezpiecznie, ale z happy endem

Źródło: Facebook



Okoliczności dostania się słuchawki do brzucha mężczyzny nie są znane, jednak, jak zaznaczają sami lekarze, niemożliwe, aby stało się to przypadkowo - wymiary przedmiotu są za duże.



To nie pierwszy taki przypadek

Kosowianin nie jest pierwszą osobą, w której żołądku znaleziono telefon. Podobnego odkrycia dokonano u pewnego 29-letniego Irlandczyka, który przebywał w



Według agencji Statista, do najczęściej połykanych przedmiotów w Stanach Zjednoczonych należą monety. Między 2010 a 2019 rokiem zgłoszono aż 330 tysięcy takich przypadków. Drugą pozycję w rankingu zajmują baterie, z wynikiem 68 tysięcy. Jak można się domyślić, telefonów nie uwzględniono na liście.



Źródło:



W ubiegłym tygodniu do jednego z kosowskich szpitali przyszedł mężczyzna, który skarżył się na bóle brzucha. Po zrobieniu wstępnego wywiadu postanowiono wprowadzić do jego żołądka kamerę, aby wykluczyć obecność ciał obcych w trzewiach. Choć początkowo brzmi to jak zupełnie zwyczajna historia, to to, co w żołądku 33-latka znaleźli lekarze, jest zdecydowanie wyjątkowe.Okazało się, że pacjent połknął przypominający Nokię 3310 telefon. Kompletny, najpewniej w momencie zdarzenia jeszcze działający, telefon.Według lekarzy, urządzenie znajdowało się w brzuchu mężczyzny około 4 dni. O ile brak ostrych krawędzi nie powodował bezpośredniego zagrożenia dla życia, tak chemikalia obecne w baterii, po wydostaniu się z obudowy mogłyby wyrządzić mu dużą krzywdę.Na szczęście, nic złego się nie stało, a telefon udało się wyciągnąć nawet bez przeprowadzania zaawansowanej operacji. Użyto do tego endoskopu, a cały proces trwał dwie godziny.