Przerwa serwisowa InPost. Sprawdź, które usługi będą niedostępne

InPost zaplanował kolejną przerwę techniczną

Źródło: instalki.pl

Przerwy techniczne to norma w przypadku praktycznie większości usług. Organizowane są regularnie i raczej w godzinach, które niekoniecznie kolidują z planami konsumentów. Jak się okazuje, już za kilka dni prace serwisowe przeprowadzi InPost. W związku z tym na kilka godzin utrudniony zostanie nieco dostęp do m.in. Paczkomatów.Jak informuje serwis Apaczka,września InPost zaplanował przerwę serwisową. Potrwa onai przez ten czas część usług firmy będzie niedostępna. Co jednak najważniejsze – p. Bez problemu więc otworzycie skrytkę przy użyciu kodu QR, kodu odbioru czy też zdalnie poprzez mobilną aplikację.Tyczy się to zarówno tworzenia przesyłek dla Paczkomatów, jak i Punktów Obsługi Paczek. Nie umieścimy towaru również w Paczkomatach, nie wygenerujemy etykiety i nie opłacimy przesyłki. Warto więc o tym pamiętać i ewentualne zaległości nadrobić przed wyznaczoną godziną.To jednak nie wszystko., Lodówkomaty, Szybkie Zwroty czy Manager Paczek. Wstrzymany zostanie także proces generowania powiadomień SMS czy e-mail. Klienci otrzymają je dopiero po godzinie 03:00. To również może okazać się istotne dla części osób.InPost jednak nie pozostawia konsumentów z niczym. O sześć godzin przedłużony zostanie termin ważności etykiet czy termin ważności odbioru paczek. Nie wszystko więc stracone. Mimo wszystko należy być świadomym planowej przerwy.Źródło: Apaczka / Foto. InPost