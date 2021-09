Microsoft News staje się Microsoft Start

Spersonalizowany kanał informacyjny dla systemu Windows 11, urządzeń mobilnych i nie tylko.

Microsoft ogłosił kolejną zmianę, która powiązana jest z nadchodzącą premierą systemu Windows 11 . Microsoft Start to nowy kanał wiadomości i zbiór treści informacyjnych, który integruje się z systemem Windows 11 i jest dostępny online z poziomu przeglądarki internetowej oraz w systemach iOS i Android. Usługa opiera się na dziedzictwie MSN i Microsoft News. Co ciekawe, MSN będzie nadal dostępny i rozwijany.W doborze treści pomagać ma sztuczna inteligencja i technologia uczenia maszynowego w połączeniu z ludzką moderacją. Microsofty twierdzi, że dzięki tym rozwiązaniom, treści będą dopasowane do preferencji użytkownika. W usłudze nie zabrakło oczywiście informacji o pogodzie, danych finansowych, kursów walut, wyników sportowych, itd. Dostępność tych kanałów można oczywiście personalizować.Witryna Microsoft Start dostępna jest z poziomu przeglądarki Microsoft Edge lub Chrome . Osoby korzystające z konta Microsoft mogą liczyć na synchronizację treści niezależnie od tego czy przeglądaj newsy na komputerze, czy przez aplikację mobilną.Microsoft Start będzie oczywiście dostępny w formie widżetów w systemie Windows 11. Usługa pojawi się również w przeglądarce Microsoft Edge na stronie nowej karty.Warto zauważyć, że witryna MicrosoftStart.com przekierowuje użytkowników z Polski na adres msn.com/pl-pl/feedŹródło: Microsoft