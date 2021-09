Jeff Bezos inwestuje w startup, który zajmuje się... nieśmiertelnością

Fanaberia miliardera.





Jeff Bezos chce być nieśmiertelny





Czy pieniądze mogą kupić nieśmiertelność? Wygląda na to, że Jeff Bezos chce się tego dowiedzieć. Amerykański miliarder zainwestował bowiem w startup o nazwie Altos Labs, który zajmuje się badaniami dotyczącymi odwracania procesu starzenia.MIT Tech Review donosi, iż właściciel Amazona jest poważnie zainteresowany tego typu technologiami. Nie jest to również pierwszy przypadek bogatego przedsiębiorcy, który chciałby cofnąć naturalne, biologiczne procesy.Altos Labs to startup, który został założony na początku 2021 roku i zebrał 230 milionów dolarów w finansowaniu. Celem firmy jest opracowanie technologii przeprogramowania biologicznego, która będzie pozwalała na cofnięcie się efektów starzenia u ludzi. Startup chce znaleźć metodę, która pozwoli odmłodzić komórki w laboratorium, a później w ciele człowieka. Jeśli to się uda, to bardzo możliwe, że ludzkie życie będzie mogło zostać w jakiś sposób przedłużone.Altos Labs zatrudnia naukowców, którzy będą badali sposób, w jaki komórki się starzeją i co można zrobić, aby spowolnić ten proces. Roczna pensja każdego z naukowców wyniesie około 1 miliona dolarów, co powinno skutecznie zmotywować ich do pracy. Kuracja przeciwstarzeniowa (o ile zostałaby odkryta) może być warta miliardy dolarów. Już niebawem mamy także zobaczyć pierwszą pracę naukową, która będzie brała na warsztat opisywany proces oraz ewentualne możliwości w zakresie przeprogramowania biologicznego.Dążenie do osiągnięcia nieśmiertelności i spowolnienia starzenia jest dziedziną nauki, która od lat przyciąga najbogatszych technologicznych przedsiębiorców świata. Oprócz Jeffa Bezosa podobnymi pomysłami interesuje się także Larry Page z Google i Peter Thiel z serwisu PayPal (obecnie Palantir).Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za przełom w tej dziedzinie, choć zdajemy sobie sprawę, że wiele osób nie chciałoby, aby Jeff Bezos skutecznie odwrócił swoje procesy starzenia.Źródło: MIT Tech Review / fot. Steve Jurveston na licencji CC