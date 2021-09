Darmowe gigabajty od Orange po meczu San Marino - Polska

Promocja trwa tylko dziś!

7 GB za darmo od Orange

Źródło: Orange

Raczej przyzwyczailiśmy się już, że część operatorów oferuje darmowe paczki danych podczas konkretnych wydarzeń sportowych. Prym wiedzie w tej kwestii Orange rozdające gigabajty po niemalże każdym ważniejszym meczu piłkarskim naszej reprezentacji. Nie inaczej jest i teraz, gdy historią stała się rozgrywka pomiędzy Polską a San Marino.Wczoraj (6.09) mieliśmy do czynienia z kolejnym piłkarskim widowiskiem zorganizowanym w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022. Polska stoczyła bój z San Marino i wygrała 7-1. Z tej okazji Orange przygotowało specjalną ofertę – 1 GB internetu za każdy strzelony gol. Tym samym. Promocja jest jednak ograniczona czasowo.Z akcji „GB za gole” skorzystać mogą wszystkie osoby korzystające z „aktywnej głosowej usługi mobilnej świadczonej przez Orange”. Mowa więc o użytkownikach zarówno opłacających abonament, jak i tych posiadających ofertę na kartę. W jaki sposób można odebrać darmowe gigabajty?Wystarczy wysłać(koszt według taryfy operatora, lecz nie więcej jak 0,25 zł). Z kolei klienci Orange Flex muszą odwiedzić mobilną aplikację . Warto jednak się pospieszyć.Kod wygaśnie dziś o godzinie 22:49. Jeśli jednak skorzystacie z oferty na czas, to. Wtedy Polska rozegra kolejny mecz i – miejmy nadzieję – strzeli kilka goli, co Orange nagrodzi następną paczką danych.Źródło i foto: Orange